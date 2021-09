Gear.Club Unlimited 2: Mit Termin für PS5 und PS4 angekündigt

Ab November könnt ihr euch in das Rennerlebnis stürzen.

Nach mehr als einer Million verkaufter Exemplare auf der Nintendo Switch macht sich die „Gear.Club“-Franchise daran, andere Plattformen zu erobern. Dazu zählen die Konsolen PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One sowie der PC.

Auf diesen Plattformen soll „Gear.Club Unlimited 2“ als Ultimate Edition erscheinen. Der Termin steht bereits fest: Die Strecken könnt ihr ab dem 30. November 2021 unsicher machen. Das Arcade-Rennspiel wird in digitaler Form und als Box-Version (via astragon Entertainment) auf den Markt geschickt.

Mit Karrieremodus

In „Gear.Club Unlimited 2“ könnt ihr euch laut Hersteller in spannende Rennen mit den prestigeträchtigsten Supersportwagen stürzen. Ebenfalls wird es einen Karrieremodus geben, in dem ihr einen Familienrennstall vor dem Bankrott retten sollt, indem ihr Fahrer verschiedener Nationalitäten herausfordert.

Auch einen Porsche Series-Modus wird es geben, in dem ihr „die prestigeträchtigsten Fahrzeuge des berühmten Herstellers“ fahren könnt. Ziel ist es, hinter das Steuer des kultigen 911 930 Turbo zu gelangen.

Aber das ist noch nicht alles. Das Erstellen und Verwalten eurer Clubs gehört ebenso dazu wie die Möglichkeit, gegen rivalisierende Clubs aus der ganzen Welt anzutreten, während ihr die Mannschaft an die Spitze der Rangliste führt. Behilflich ist es dabei, die Garage in „Gear.Club Unlimited 2“ mit den besten Rennfahrzeugen zu bestücken. Das Rennspiel bietet mehr als 50 lizenzierte Fahrzeuge von einigen bekannten Herstellern der Welt.

„Gear.Club Unlimited 2“ bietet zudem mehrere Mehrspielermöglichkeiten für bis zu vier Spieler im lokalen Split-Screen-Modus. Für das „vollständigste Rennerlebnis“ werden zudem Download-Erweiterungen geboten.

