Port Royale 4: Handelssimulation für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht

Die New-Gen-Version soll optisch eine bessere Figur machen.

Der Publisher Kalypso Media und der Inhouse-Entwickler Gaming Minds Studios haben „Port Royale 4“ heute für die beiden New-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Passend dazu könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen einen Launch-Trailer anschauen. Mit dem Trailer möchten die beiden Unternehmen die Verbesserung der Performance sowie die Wetter-Effekte zur Schau stellen.

4K und Cross-Gen-Save

„Port Royale 4“ unterstützt auf den beiden neuen Konsolen das Cross-Gen-Save-Features sowie Echtzeit-Cloud-Rendering. Ebenso könnt ihr euch auf eine 4K-Auflösung (1080p auf Xbox Series S) einstellen. Die Handelssimulation ist als Standard odererhältlich. Letztere enthält neben den zusätzlichen Spieleinhalten den „Buccaneers“-DLC und ist sowohl digital als auch im Handel erhältlich.

Mit der „Buccaneers“-Erweiterung könnt ihr im Spielmodus „Freibeuter“ im Freien Spiel eine gefürchtete Crew anführen und Schiffe kapern, um eine riesige Piratenflotte aufzubauen. Das Hauptspiel und der DLC sind ab heute auf allen Plattformen erhältlich und können über den Kalypso Store, Steam, den Microsoft und PlayStation Store sowie den Nintendo eShop erworben werden.

Erstmals in der „Port Royale“-Serie finden im vierten Teil Seeschlachten in einer rundenbasierten Umgebung mit bis zu acht Schiffen statt. Als Spieler könnt ihr dabei spezielle Kapitänstaktiken nutzen, um laut Hersteller „jeden noch so ausweglosen Kampf in einen glorreichen Sieg zu verwandeln“.

Zumindest im Fall der PS4-Version kann „Port Royale 4“ jedoch nicht vollends überzeugen. Basierend auf sieben Kritiken kommt der Titel auf einen Metascore von 67. Die PC-Version erreichte einen Punkt mehr. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer zur New-Gen-Version von „Port Royale 4“:

