Guerrilla Games: Multiplayer-Projekt im Horizon-Universum?

Guerrilla Games werkelt mit Hochdruck an "Horizon Forbidden West". Doch auch ein Multiplayer-Projekt scheint in der Pipeline zu sein. Weitere Stellenanzeigen deuten darauf hin.

"Horizon Forbidden West" wurde kürzlich verschoben.

Bevor sich Guerrilla Games mit „Horizon Zero Dawn“ einen Namen machte und am kommenden „Horizon Forbidden West“ werkelte, war es ein Studio, das an der populären „Killzone“-Reihe arbeitete. Während noch nicht klar ist, wie es mit dieser IP weitergeht, könnte zumindest die Multiplayer-Vergangenheit des Unternehmens wieder aufgegriffen werden.

Stellenanzeigen deuteten schon vor Jahren an, dass sich Guerrilla Games wieder den Mehrspieler-Modi widmen möchte. Und neuste Hinweise lassen erahnen, dass die Pläne weiterhin aktuell sind. Eine Reihe von Stellenausschreibungen, die von Resetera-Usern entdeckt wurden, bestätigen nicht direkt, für welches Projekt das Studio einstellt. Aber sie deuten darauf hin, dass es einen großen Multiplayer-Fokus haben wird.

Social-Features geplant

In einer der Stellenanzeigen für einen Senior Social Systems Designer wird jemand gesucht, der ansprechende soziale Funktionen entwickelt und interessante Möglichkeiten für Spieler schafft, miteinander in Kontakt zu treten. „Mit deinem Hintergrund und deiner Erfahrung im Systemdesign wirst du innovative Features entwickeln, erstellen und teilen, um Spielerinteraktionen und -beziehungen aufzubauen, zu fördern und zu pflegen“, heißt es darin.



In einer anderen Stellenausschreibung für einen Senior Narrative Systems Designer wird ebenfalls ein Kandidat mit Kenntnissen in der Gestaltung von Erzählungen für Online-Spiele (sowie für Einzelspieler) gesucht. Guerrilla lässt offen, ob die verschiedenen Stellenausschreibungen für dasselbe Projekt gelten oder um welches Spiel es sich handeln könnte.

Erwähnenswert ist es, dass es keine Stellenanzeigen für Multiplayer-spezifische Arbeiten gibt. Doch auch Simon Larouche, der vor allem als Game Director von „Rainbow Six Siege“ bekannt ist, kehrte nach seiner Zeit bei Ubisoft zu Guerrilla zurück. Larouches Name ist fest mit Multiplayer-Projekten verbunden, weshalb viele davon ausgingen, dass er bei Guerrilla genau das tun wird. Schon seit 2018 soll sich ein noch unangekündigtes Spiel in Arbeit befinden.

Mehr zu Horizon Forbidden West:

Zunächst dürften sich viele Entwickler bei Guerrilla Games auf „Horizon Forbidden West“ konzentrieren. Das Spiel wurde kürzlich auf den 18. Februar 2022 verschoben. Mehr zu diesem Projekt erfahrt ihr in unserer „Horizon Forbidden West“ -Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Guerrilla Games