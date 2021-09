Horizon Forbidden West: Guerrilla Games über die grafischen Verbesserungen auf PS5

Guerilla Games hat über den offiziellen PlayStation Blog einen Artikel veröffentlicht, in dem es hauptsächlich um die Protagonistin Aloy geht. Zusätzlich gingen sie auf die verbesserten Details der PS5-Version ein.

Die PS5-Version zeichnet sich unter anderem durch realistischere Charakteranimationen aus.

Im neuesten Entwickler-Beitrag von Guerrilla Games steht die Protagonistin Aloy im Mittelpunkt, deren Abenteuer in „Horizon: Forbidden West“ weitergeführt wird. Hauptsächlich geht es um das Art-Design und die Geschichte der Maschinenjägerin sowie Cosplay-Leitfäden. Im Verlauf des Artikels wurden allerdings auch die grafischen Details der New-Gen-Version thematisiert.

Dank der höheren Leistung der PlayStation 5 konnten die Entwickler noch mehr Möglichkeiten nutzen, um ihren hohen Qualitätsanspruch und den optischen Anforderungen gerecht zu werden. Die zusätzlichen Details machen das Spielerlebnis noch authentischer.

„Jede Generation von Konsolen bringt mehr Leistung und lässt uns noch dichtere Polygone zu den Charaktermodellen hinzufügen. So können wir den Texturen feinere Details geben und einen höheren Grad an Realitätstreue erreichen“, erklärt Bo de Vries.

Auch die Gesichtsanimationen und Verformungen werden deutlich realistischer ausfallen: „Nicht nur die visuellen Aspekte profitieren von der neuen PS5-Hardware, sondern wir konnten auch die Anzahl von Gelenken in Skeletten im Spiel erhöhen, was Gesichtsausdrücke und Deformationen auf ein ganz anderes Niveau bringt und Charaktere glaubwürdiger erscheinen lässt. Insgesamt ist es ein Traum für Entwickler und Spieler!“

PS4-Version wird nicht vernachlässigt

Die bestmögliche Ausreizung der neuen Sony-Konsole soll sich nicht negativ auf die PS4-Fassung auswirken, betont der Community-Manager. Das dystopische Action-Rollenspiel wird nämlich gleichzeitig für PS5 und PS4 entwickelt sowie getestet. Die Entwickler achten darauf, dass Old-Gen-Spieler eine „genauso immersive Erfahrung“ geliefert bekommen. Bereits im Juni versicherte der Game Director, dass die PS4-Fassung fantastisch wird.

Durch die Entwicklung von „Horizon Zero Dawn“ haben die Guerrilla-Mitarbeiter ausreichend Erfahrung gesammelt, um den Realismus und die Qualität weiter zu steigern. Die nicht genutzten Ressourcen sind in die Arbeiten am Nachfolger eingeflossen. Daher profitieren auch die PS4-Spieler von zahlreichen Verbesserungen.

Ursprünglich war kein Gratis-Upgrade für Käufer der PS4-Version vorgesehen. Nach massiver Kritik reagierte Sony Interactive Entertainment und stellte den Gamern doch eine kostenlose Upgrade-Möglichkeit in Aussicht.

„Horizon Forbidden West“ wird wegen einer Verschiebung am 18. Februar 2022 erscheinen.

Quelle: PlayStation Blog

