Horizon Forbidden West: Gratis-Upgrade auf PS5-Version – Sony lenkt ein

"Horizon Forbidden West" kommt erst 2022 auf den Markt.

Sony gab in dieser Woche erste Informationen zu den Editions von „Horizon Forbidden West“ heraus. Allerdings sorgten sie bei den Spielern nicht nur für Begeisterung.

Denn es wurde klar, dass Käufer, die zunächst die PS4-Version von „Horizon Forbidden West“ spielen wollen oder aufgrund der PS5-Knappheit spielen müssen, vor einem Dilemma stehen. Ein Upgrade war nicht vorgesehen. Vielmehr sollten Kunden, die beide Plattform-Versionen nutzen wollten, zur teuren Deluxe-Edition greifen.

Sony lenkt ein

Dass das angekündigte Vorgehen nicht kundenfreundlich ist, erkannte nach reichlich Protest offenbar auch Sony. In einem Blog-Eintrag meldete sich Jim Ryan, President & CEO von Sony Interactive Entertainment, zu Wort und gab bekannt, dass Käufer von „Horizon Forbidden West“ nun doch von einem Upgrade profitieren werden – sogar kostenlos.

„Letztes Jahr haben wir uns verpflichtet, kostenlose Upgrades für unsere Cross-Gen-Launch-Titel zu liefern, zu denen auch Horizon Forbidden West gehört. Obwohl die tiefgreifenden Auswirkungen der Pandemie dazu geführt haben, dass Forbidden West nicht mehr im ursprünglich geplanten Zeitfenster erscheinen kann, bleiben wir bei unserem Angebot: Spieler, die Horizon Forbidden West für PlayStation 4 kaufen, können kostenlos auf die PlayStation 5-Version upgraden“, so Ryan.

Richtlinie für kommende Spiele

Auch für künftige Cross-Gen-Spiele gibt es eine Lösung, allerdings keine kostenlose. Laut Ryan wird für alle der kommenden Games, die sowohl für die PS4 als auch für die PS5 erscheinen werden, eine Upgrade-Möglichkeit angeboten, die mit zehn Euro zu Buche schlägt. Das entspricht der Preisdifferenz zwischen den beiden Versionen, sodass die Spieler, die später auf die PS5-Version aufrüsten möchten, keine Nachteile haben.

„Ich möchte bestätigen, dass in Zukunft für PlayStation-exklusive Cross-Gen-Titel (die neu für PS4 und PS5 erscheinen) – sowohl digital als auch physisch – eine digitale Upgrade-Option von PS4 auf PS5 im Wert von 10 USD angeboten wird. Dies gilt für das nächste God of War und Gran Turismo 7 sowie für alle anderen exklusiven Cross-Gen-Titel für PS4 und PS5, die von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht werden“, so Ryan im Wortlaut.

Hierbei muss beachtet werden, dass Spieler, die ihre PS4-Fassung als Disk-Version kaufen und später die Digital Edition der PS5 erwerben, von dieser Upgrade-Möglichkeit nicht profitieren, da die Digital Edition keine Disks unterstützt.

Erscheinen wird „Horizon Forbidden West“ am 18. Februar 2022 für PS5 und PS4. Unsere bisherigen Meldungen zum Guerrilla Games-Titel sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

