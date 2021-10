Life is Strange True Colors: Auf der PS5 ab sofort mit bis zu 60FPS

"Life is Strange: True Colors" unterstützt auf der PS5 ab sofort bis zu 60FPS.

Nachdem die Spieler zum Release des Story-Adventures kritisierten, dass „Life is Strange: True Colors“ auf dem PC und den Konsolen der neuen Generation lediglich in 30 Bildern die Sekunde dargestellt wird, wiesen die Entwickler von Deck Nine Games darauf hin, dass diese Entscheidung bewusst getroffen wurde.

Dank der Beschränkung auf 30FPS war das Studio laut eigenen Angaben in der Lage, „eine höhere filmische Qualität zu erreichen“. Nachdem sich die Community in den vergangenen Wochen immer wieder für eine Darstellung in 60FPS einsetzte, kamen die Macher von Deck Nine Games diesem Wunsch nun nach und stellten auf den New-Generation-Konsolen ein entsprechendes Update bereit.

Auch ein Trophäen-Bug wird behoben

Da im offiziellen Changelog die Rede davon ist, dass der neue „High Resolution / High Performance-Modus bis zu 60FPS unterstützt“, sollten wir wohl nicht mit stabilen 60 Bildern die Sekunde rechnen. Für Klarheit dürften entsprechende Performance-Analysen sorgen, die in der Regel nicht lange auf sich warten lassen und sicherlich in den nächsten Tagen folgen.

Des Weiteren wurde ein Fehler mit den Trophäen beziehungsweise den Achievements behoben, zu dem es von offizieller Seite heißt: „Erfolge/Trophäen für alle Sammlerstücke sollten jetzt rückwirkend vergeben werden, wenn beim Start der Titelbildschirm erreicht oder eine andere Speicherdatei geladen wird. Dadurch wird auch nach der Platin-Trophäe auf PlayStation gesucht und diese – falls zutreffend – vergeben.“

„Life is Strange: True Colors“ ist unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

