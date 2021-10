Solar Ash: Release des surrealen Abenteuers verschoben – Neuer Termin steht

"Solar Ash" verschiebt sich auf den Winter.

Eigentlich sollte „Solar Ash“, das neue Werk der „Hyper Light Drifter“-Macher von Heart Machine, Ende dieses Monats für den PC und die PlayStation-Plattformen erscheinen.

Wie das unabhängige Studio in einer aktuellen Mitteilung einräumte, werden sich interessierte Spieler allerdings noch ein wenig länger gedulden müssen, da der Release von „Solar Ash“ kurzfristig verschoben werden musste. Laut dem offiziellen Statement von Heart Machine benötigt „Solar Ash“ schlichtweg noch etwas mehr Entwicklungszeit, da die Herausforderungen, mit denen sich die Entwicklerstudios aufgrund der COVID-19-Pandemie konfrontiert sahen und mitunter immer noch konfrontiert sehen, auch bei den Arbeiten an „Solar Ash“ für Verzögerungen sorgten.

Mehr Zeit für den finalen Feinschliff

Weiter heißt es, dass die Entwickler die zusätzliche Zeit nutzen möchten, um dem Action-Plattformer den finalen Feinschliff zu verpassen und kleinere Bugfixes vorzunehmen. Ein neuer Releastermin wurde im Rahmen der Verschiebung gleich mitgeliefert: Der 2. Dezember 2021. Mit „Solar Ash“ versorgt werden der PC (über den Epic Games Store), die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5. Auf der PS5 dürfen wir uns über eine Unterstützung der DualSense-Features freuen, zu der bisher jedoch keine konkreten Details genannt wurden.

In „Solar Ash“ übernehmt ihr die Kontrolle über die Voidrunnerin Rei, die ihre Heimat vor dem Ultravoid retten will. Hierbei haben wir es mit einem gigantischen schwarzen Loch zu tun, das die komplette Welt zu verschlingen droht. Mit einem Blick auf die Spielwelt versprechen die Macher von Heart Machine eine abwechslungsreiche und spannende Welt, in der ihr euch verlieren könnt.

Im spielerischen Bereich wiederum soll „Solar Ash“ vor allem mit seinen rasanten Plattform- und Action-Aspekten punkten.

We are delaying release of #SolarAsh until December 2, 2021. Full statement here: pic.twitter.com/cfPS5SkbMa — Heart Machine Official (@HeartMachineHQ) October 13, 2021

