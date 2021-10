Doctor Who The Edge of Reality: Zeitreise-Abenteuer ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

Ab sofort ist das Mystery-Adventure "Doctor Who: The Edge of Reality" für die Konsolen und den PC erhältlich. Passend zum Release des Titels darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.

"Doctor Who: The Edge of Reality" ist ab sofort erhältlich.

Mit „Doctor Who: The Edge of Reality“ veröffentlichten die Entwickler von Just Add Water das neueste Videospiel auf Basis der beliebten Marke für die Konsolen und den PC.

Spielerisch haben wir es hier genau wie beim Vorgänger mit einem Mystery-Adventure zu tun, das euch aus der First-Person-Perspektive präsentiert wird. Um noch unentschlossenen Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Doctor Who: The Edge of Reality“ auf sie zukommt, stellten Maze Theory, die BBC Studios und Just Add Water pünktlich zum Release des Adventures den offiziellen Launch-Trailer bereit.

Rettet die Realität vor dem Untergang

In „Doctor Who: The Edge of Reality“ übernehmt ihr die Kontrolle über den dreizehnten Doctor Jodie Whittaker und den zehnten Doctor David Tennant, die vor der Aufgabe stehen, die Realität, wie wir sie kennen, vor ihrem Untergang zu bewahren. Versprochen werden dabei eine erweiterte Geschichte, brandneue Monster sowie überarbeitete Gameplay-Mechaniken, mit denen für spielerisch frischen Wind gesorgt werden soll.

Zum Thema: Doctor Who The Edge of Reality: Mit einem Teaser und ersten Details angekündigt

„Doctor Who: The Edge of Reality stellt die VR-Erfahrung des letzten Jahres mit brandneuem Gameplay, neuen Monstern und Welten, die es zu erforschen gilt, neu dar. Schwinge den Schall-Schraubendreher auf der Suche nach der Rettung des Universums, angeleitet vom dreizehnten Doctor, gesprochen von Jodie Whittaker, zu der sich diesmal auch der zehnte Doctor, gesprochen von David Tennant, gesellt“, wird in der offiziellen Beschreibung ausgeführt.

„Doctor Who: The Edge of Reality“ ist unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Doctor Who: The Edge of Reality