Riders Republic: Gratis spielen – Trial Week vor dem Launch

„Riders Republic“ nähert sich der Veröffentlichung. Vorbestellungen sind nach wie vor möglich. Doch es wird ebenfalls eine Möglichkeit geben, „Riders Republic“ zu testen, bevor ihr Geld in den Titel investiert.

Ubisoft hat eine Trial Week angekündigt, in deren Rahmen ihr kostenlos auf den Titel zugreifen könnt – zumindest über einen Zeitraum von vier Stunden hinweg. Veranstaltet wird die Trial-Phase vom 21. bis zum 27. Oktober 2021 auf den Plattformen PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Passend zur Ankündigung der zeitlich begrenzten Trial könnt ihr euch einen neuen Trailer anschauen.

Das bietet die Trial

Im Zuge der Trial Week in „Riders Republic“ habt ihr die Möglichkeit, das Spiel vor dem Launch am 28. Oktober 2021 ganze vier Stunden lang anzuspielen. Der Fortschritt, der in dieser Zeit von euch erspielt wird, darf später auf jede Edition von „Riders Republic“ übertragen werden, sodass ihr dort weitermachen könnt, wo ihr in der Testphase aufgehört habt.

Zu den verfügbaren Modi zählen:

Massenstartrennen

Tricks Battle

Free-for-All

Versus-Modus

Außerdem lädt euch Ubisoft dazu ein, an der Mad Challenge teilzunehmen. Es ist laut Publisher ein Mehrspieler-Wettbewerb, der euch die Möglichkeit bietet, Belohnungen zu gewinnen. Teilnehmer müssen zunächst 20 Sterne erreichen, um an diesem Event teilnehmen zu können. Dadurch wird ShackDaddys „Exklusiver Mehrspieler-Wettbewerb“ freigeschaltet, um zum Massenstartrennen Zugang zu erhalten.

Alle Spieler, die sich in einem Massenstartrennen in den Top 10 platzieren, nehmen an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es ein angepasstes Canyon x Riders Republic-Fahrrad und eine Gold Edition von „Riders Republic“. Mehr zur Challenge erfahrt ihr auf der offiziellen Seite von Ubisoft.

„Riders Republic“ erscheint nach einer kürzlich erfolgten Verschiebung am 28. Oktober 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One. Mehr zum neuen Season-Spiel von Ubisoft ist in unserer Newsauflistung zu „Riders Republic“ zu finden.

