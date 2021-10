EA: Zusammenarbeit mit Halo-Veteran Marcus Lehto angekündigt – Neues Studio in Seattle

Electronic Arts baut ein neues Studio in Seattle auf.

Einer aktuellen Mitteilung zufolge sicherte sich der US-Publisher die Dienste des Branchen-Veteranen Marcus Lehto, der sich in der Vergangenheit vor allem als einer der kreativen Köpfe hinter der erfolgreichen „Halo“-Reihe einen Namen machte.

Wie Electronic Arts und Marcus Lehto bekannt gaben, werden die beiden Parteien in der Region Seattle ein neues Studio aufbauen. Abgesehen von der Tatsache, dass sich das Studio auf First-Person-Erfahrungen konzentrieren wird, bei denen Lehto den Posten des Game-Directors bekleidet, wurden bisher allerdings keine konkreten Details genannt. Da sich das Studio noch im Aufbau befindet, dürften entsprechende Ankündigungen sicherlich auch noch eine Weile auf sich warten lassen.

Lehto war von 1997 bis 2011 bei Bungie angestellt und arbeitete dort an Projekten wie „Myth: The Fallen Lords“, „Halo: Combat Evolved“, „Halo 2“, „Halo 3“, „Halo 3: ODST“ und „Halo: Reach“. Anschließend entschloss er sich dazu, sich neuen kreativen Herausforderungen zu stellen und Bungie zu verlassen, um ein eigenes Studio aufzubauen. Dieses trugt den Namen V1 Interactive und veröffentlichte im vergangenen Jahr den Shooter „Disintegration“.

Dieser hob sich zwar mit seiner Mischung aus First-Person-Gefechten und rundenbasierten Strategie-Elementen vom Allerlei des Genres hab, entwickelte sich unter dem Strich aber zu einem kommerziellen Misserfolg. Nachdem die Multiplayer-Server nach nur einem halben Jahr vom Netz genommen werden mussten, folgte nur wenig später die Schließung von V1 Interactive.

Nun unternimmt Lehto zusammen mit Electronic Arts also einen neuen Versuch.

Hey everyone, I’m very excited to announce that I’ve joined @EA as a Game Director, building a new studio in the Seattle area working on first-person games. I can’t wait to share more about what we’re creating! pic.twitter.com/GnfVFNLSaW

— Marcus Lehto (@game_fabricator) October 19, 2021