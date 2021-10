PS5: System-Update 21.02-04.03.00 steht bereit

Die PS5 bekam ein neues Firmware-Update spendiert.

Wer am heutigen Mittwoch seine PlayStation 5 eingeschaltet hat, dürfte bereits bemerkt haben, dass ab sofort ein neues Firmware-Update zum Download bereit steht.

Diese hebt euer PlayStation 5-System auf die Version „21.02-04.03.00“ und setzt vor der Installation einen 913,5 Megabyte großen Download voraus. Da ein offizieller Changelog noch auf sich warten lässt, ist unklar, welche Verbesserungen das neue Firmware-Update im Detail mit sich bringt. Aufgrund der überschaubaren Download-Größe sowie der lediglich kleinen Änderung der Versionsnummer sollten wir aber nicht mit spürbaren Neuerungen rechnen. Stattdessen dürfte es ein weiteres Mal auf die üblichen Performance-Optimierungen hinauslaufen.

Das letzte große Update lieferte einen FPS-Boost

Zu den letzten großen Updates, die die PlayStation 5 spendiert bekam, gehörte das Firmware-Update im vergangenen Monat, mit dem ein FPS-Boost für ausgewählte Spiele Einzug hielt. Dieser sorgt dafür, dass Titel wie Remedys Action-Hit „Control“ oder „Devil May Cry 5 Special Edition“ in bestimmten Szenen eine bessere Framerate an den Tag legen.

Zudem wurde vor ein paar Wochen ein Firmware-Update veröffentlicht, das der PlayStation 5 neue Features wie die Erweiterung des M.2-SSD-Speichers, eine 3D-Audio-Unterstützung für TV-Lautsprecher, verschiedene Verbesserungen an der Nutzeroberfläche und mehr mit sich brachte.

Wie Sony Interactive Entertainment kürzlich verlauten ließ, hat das Unternehmen bereits „fantastische Ideen“ für neue Firmware-Updates und Features. Näher ins Detail ging das Unternehmen diesbezüglich aber noch nicht.

