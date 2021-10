Uncharted Film: Geleakter Trailer zeigt eine klassische Szene

"Uncharted" kommt bald in die Kinos. Was euch dort erwartet, zeigt ein geleakter Teaser-Trailer, der in einer sehr schlechten Qualität vorliegt. Das komplette Video soll heute veröffentlicht werden.

Nathan Drake könnt ihr bald im Kino bewundern.

Gerüchten zufolge soll heute der erste Trailer zur Verfilmung von „Uncharted“ veröffentlicht werden. Dass sich diese Annahme tatsächlich bewahrheiten könnte, deutet ein Teaser-Trailer an, der seit einigen Stunden durch das Netz geistert und einen Einblick in den Kinoauftritt von Nathan Drake gewährt.

Ein blinder Passagier

Veröffentlicht wurde der Clip in einer sehr schlechten Qualität auf Twitter. Allerdings verdeutlicht das Gezeigte, dass sich die Verfilmung abgesehen vom Aussehen der Charaktere gar nicht so weit von der Spielvorlage entfernt.

Das Video zur Verfilmung von „Uncharted“ zeigt Ausschnitte aus einer Szene, die augenscheinlich vom Kapitel „Blinder Passagier“ aus „Uncharted 3: Drake’s Deception“ inspiriert ist. Darin versucht der Protagonist zu verhindern, dass er aus der Rampentür eines Frachtflugzeugs herausgeschleudert wird, während er sich in einem Kampf in der Luft befindet. Außerdem gewährt der Trailer einen kurzen Blick auf Victor „Sully“ Sullivan und umfasst einen Witz über den schottischen Akzent.

Leaked off screen footage of the Uncharted Movie trailer. Full trailer is expected tomorrow. Movie seems to release in February 2022. pic.twitter.com/ZBOiDSIjnR — MauroNL (@MauroNL3) October 20, 2021

Der Film folgt nicht der Handlung der Spiele, von denen mittlerweile mehr als 41 Millionen Exemplare verkauft wurden, sondern erzählt eine Vorgeschichte, in der Nathan Drake, gespielt von Tom Holland, als junger Schatzjäger von seinem Mentor Victor Sullivan, gespielt von Mark Wahlberg, lernt.

Unter der Regie von Ruben Fleischer („Venom“, „Zombieland“) ist „Uncharted“ der erste Spielfilm von PlayStation Productions, einem Studio, das von Sony Interactive Entertainment gegründet wurde, um in Zusammenarbeit mit Sony Pictures die Original-Spiele für Film und Fernsehen zu adaptieren.

Weitere Meldungen zum Uncharted-Film:

PlayStation Productions arbeitet darüber hinaus an einer HBO-Fernsehserie zu „The Last of Us“, einem Live-Action-Film zu „Ghost of Tsushima“ unter der Regie des John Wick-Regisseurs Chad Stahelski und einer „Twisted Metal“-Fernsehserie von den Autoren von „Deadpool“.

Nach einer Verzögerung von zuletzt sechs Monaten soll der „Uncharted“-Film am 18. Februar 2022 in die Kinos kommen. Weitere Meldungen zur Verfilmung sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

