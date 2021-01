Uncharted Film: Neue Bilder versprühen Abenteuerstimmung

Seit mehreren Jahren arbeitet Sony Pictures an einer Verfilmung der Action-Adventure-Reihe „Uncharted“ aus dem Hause Naughty Dog. Nachdem sich mehrere Drehbuchautoren, Regisseure und auch Hauptdarsteller an der Geschichte rund um Nathan Drake versucht hatten, wird der Film in diesem Jahr endlich in die Kinos kommen.

Eine Vorgeschichte zu den Spielen

Um das neue Jahr auch positiv zu beginnen, haben die Verantwortlichen vier neue Bilder aus dem Film veröffentlicht. Zwar verraten die Impressionen noch nicht allzu viel, jedoch vermitteln sie bereits eine passende Stimmung. Im Juli 2021 wird „Uncharted“ in die Kinos kommen, wobei Tom Holland die Rolle des jungen Nathan Drake übernimmt. Auch Victor „Sully“ Sullivan wird auftauchen und von Mark Wahlberg verkörpert.

Die Handlung wird als Vorgeschichte zu der Spielereihe angesiedelt, auch wenn noch keine konkreten Informationen mitgeteilt wurden. Übrigens werden auch einige weitere bekannte Gesichter in dem Film auftauchen. So wurde bereits bestätigt, dass auch Antonio Banderas, Tati Gabrielle und Sophia Ali zu sehen sein werden.

Da die Dreharbeiten bereits abgeschlossen wurden, sollte die Veröffentlichung tatsächlich erfolgen. Es wird nur abzuwarten sein, ob im Sommer auch die Kinos wieder uneingeschränkt geöffnet werden dürfen. Sonst könnte aufgrund der Covid-19-Pandemie eine etwaige Verschiebung bevorstehen, die im vergangenen Jahr zahlreiche namhafte Kinofilme ereilte.

