Uncharted Film: Bild zeigt Nathan Drake und Victor „Sully“ Sullivan in Aktion

Der Filmlook des Protagonisten ist schon länger bekannt.

Nach etlichen Verzögerungen wird die Verfilmung von „Uncharted“ zwar erst im kommenden Jahr die Kinos erreichen. Doch was euch im Streifen rund um Nathan Drake erwartet, kann zumindest in einem kleinen Rahmen eines neues Bild zeigen, das eine Szene aus dem Adventure vorstellt.

Auf dem Bild, das ihr im nachfolgend eingebetteten Tweet seht, tauchen Tom Holland und Mark Wahlberg auf, die als Hauptdarsteller des Kinoauftritts auserkoren wurden. Während Tom Holland in eine jüngere Version von Nathan Drake schlüpft, zeichnet sich Mark Wahlberg für den schnauzbärtigen Victor „Sully“ Sullivan verantwortlich.

Der Film zu „Uncharted“ ist ein Prequel der Geschichte aus den PlayStation-Games und spielt vor den Ereignissen der bekannten Nathan-Drake-Abenteuer. Es wird gezeigt, wie die Hauptfigur mit Drakes langjährigem Freund und Vertrauten „Sully“ in Kontakt kam.

Neben Tom Holland und Mark Wahlberg sind in „Uncharted“ weitere bekannte Gesichter zu sehen. Als Beispiele können, Tati Gabrielle und Sophia Ali genannt werden. Schon 2008 kam die Verfilmung erstmals ins Gespräch. In den Jahren danach wurden mehrfach die Regisseure und Autoren ausgetauscht sowie Verzögerungen bestätigt.

Etwas Geduld müsst ihr allerdings noch aufbringen, bis ihr das Ergebnis sehen könnt. Die Veröffentlichung des Films soll am 11. Februar 2022 erfolgen, also in einem Dreivierteljahr. Mehr zu „Uncharted“ erfahrt ihr in der Zwischenzeit in unserer Themen-Übersicht.

