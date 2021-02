Uncharted: Tom Holland verspricht große Actionszenen

Zwar haben die Verantwortlichen von Sony Pictures den Kinostart des „Uncharted“-Films auf das nächste Jahr verschoben, jedoch kommen immer wieder einige kleine Details ans Tageslicht. In einem aktuellen Interview mit Variety sprach Tom Holland, der einen jungen Nathan Drake zum Leben erwecken wird, unter anderem über den Abenteuerfilm.

Einige Schrammen bei den Dreharbeiten

Dabei verriet der Schauspieler, dass „Uncharted“ einige der „größten Actionsequenzen“ zu bieten hat, an denen er jemals teilgenommen hatte. „Die Schnitte und Blessuren und Schläge, die ich davon bekam, an Kabeln zu hängen und von Dingen zu fallen, waren irre“, sagte Holland. Und dabei sollte gerade er eine Ahnung von Actionsequenzen haben. Schließlich schwingt er sich als Spider-Man durch Häuserschluchten und musste sich bereits mit Thanos an der Seite der Avengers prügeln.

Dementsprechend kann man sich sicher sein, dass der Film der Spielereihe treu bleiben wird. Schließlich musste Nathan Drake auch in seinen bisherigen virtuellen Abenteuern zahlreiche Explosionen, Schlägereien und Schusswechsel überstehen, saß schwer verletzt in einem an der Klippe hängenden Zug, wurde von Autos mitgeschliffen und musste sich zahlreichen weiteren Unglücken stellen.

Mehr zum Thema: Uncharted – Der Kinostart wurde auf 2022 verschoben

„Uncharted“ soll am 22. Februar 2022 in die Kinos kommen. Allerdings wird sich zeigen, ob die Covid-19-Pandemie eine weitere Verschiebung verursachen wird. Neben Tom Holland wird im Übrigen Mark Wahlberg als Victor „Sully“ Sullivan zu sehen sein.

Quelle: Screenrant (via GameSpot)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Uncharted