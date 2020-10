Uncharted Film: So sieht Tom Holland als Nathan Drake aus

"Uncharted" kommt in die Kinos. Die Hauptrolle übernahm Tom Holland, der auf einem Bild zeigt, welche Figur er in den Fußstapfen von Nathan Drake macht.

So sieht das Original aus.

Auch wenn er bei vielen Fans wieder in Vergessenheit geraten sein könnte: Nach wie vor wird am Film zu „Uncharted“ gearbeitet. In die Hauptrolle des Streifens schlüpfte der „Spider Man“-Darsteller Tom Holland, was in den vergangenen Monaten für reichlich Diskussionen sorgte.

Inzwischen gibt es eine erste Vorschau darauf, welchen Eindruck der Schauspieler als Nathan Drake macht. Denn Holland selbst brachte auf Twitter ein Bild in den Umlauf, das den Videospielhelden im Setting des Films zeigt. Anschauen könnt ihr euch den Tweet, der bisher knapp 600.000 Herzen sammeln konnte, unterhalb dieser Zeilen.

Longsleeve und Verwüstung

Holland bzw. Drake ist auf dem Bild zum „Uncharted“-Film in einem hochgekrempelten Longsleeve zu sehen. Auch die restliche Kleidung passt zum populären Abenteurer. Der Protagonist steht auf etwas, das wie ein massiv ramponiertes Schiff aussieht. Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass der Schauspieler den Charme, den Drake in den Spielen ausstrahlt, in der Verfilmung treffen kann.

In den vergangenen Monaten gab es aufgrund der COVID-19-Pandemie einige Verzögerungen, die dazu führten, dass die Dreharbeiten erst im Juli 2020 wieder aufgenommen werden konnten. Eine große Rolle spielte diese Verzögerung letztendlich nicht mehr. Denn die Pläne für die Verfilmung der Reihe reichen mehr als zehn Jahre zurück. Schon 2008 kam das Vorhaben ins Gespräch. Im Anschluss wurden mehrfach die Regisseure und Autoren ausgetauscht.

Neben Tom Holland sind in „Uncharted“ weitere bekannte Gesichter zu sehen, darunter Mark Wahlberg in der Rolle von Victor „Sully“ Sullivan. Bestätigt wurde zudem die Beteiligung von Antonio Banderas, Tati Gabrielle und Sophia Ali. Im Streifen rückt ein jüngerer Nathan Drake in den Fokus. Das heißt, es werden die Ereignisse vor den populären PlayStation-Spielen thematisiert.

Letzten Planungen zufolge wird „Uncharted“ am 16. Juli 2021 in den Kinos anlaufen. Zunächst könnt ihr euch das anfangs erwähnte Bildmaterial anschauen, das von Tom Holland geteilt wurde. Darunter ein Tweet von Nolan North. Seid ihr mit der Besetzung zufrieden?

Like looking into a mirror! Proud to have @TomHolland1996 continuing the Drake legacy! Absolutely smashing it!

Thanks for the set visit!!@unchartedmovie pic.twitter.com/sfiFYUJVyH — Nolan North (@nolan_north) October 22, 2020

