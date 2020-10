Uncharted Film: Mark Wahlberg zeigt sich erstmals als Sully

Uncharted kommt bald in die Kinos. In die Hauptrolle schlüpft Tom Holland. Doch auch Mark Wahlberg ist mit von der Partie. Er zeigt sich auf Instagram mit dem Schnäuzer von Sully.

So sieht das Original aus.

Seit einigen Tagen wissen wir, welche Figur Tom Holland als Nathan Drake macht. Er übernahm die Rolle des Protagonisten der „Uncharted“-Verfilmung.

An der Produktion wirken noch weitere bekannte Namen mit. Dazu zählt beispielsweise Mark Wahlberg, der Drakes Mentor Victor „Sully“ Sullivan spielt. Auch er meldete sich in einem Social-Media-Beitrag zu Wort und zeigte damit, wie ihm der von Sully bekannte Schnäuzer steht.

Den Instagram-Beitrag könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an 👨🏻😢 Ein Beitrag geteilt von Mark Wahlberg (@markwahlberg) am Okt 24, 2020 um 5:13 PDT

An der Besetzung gab es in den vergangenen Monaten durchaus Kritik. So betonte der Nathan Drake-Synchronsprecher Nolan North, dass er mit Wahlberg in der Rolle von Sully nicht sehr glücklich ist. „Ich liebe Mark Wahlberg, aber ich sehe ihn nicht als Sully. Ich sehe ihn einfach nicht als Sully“, so North, der außerdem eine „Uncharted“-Serie favorisieren würde, im vergangenen April.



Kinostart im Sommer 2021

In die Kinos kommen soll der „Uncharted“-Film im Juli des kommenden Jahres, wobei eine durch die COVID-19-Pandemie bedingte Verschiebung durchaus im Bereich des Möglichen ist. Schon im März dieses Jahres musste die Produktion aufgrund des Lockdowns unterbrochen werden.

Eine weitere Verschiebung würde durchaus zur Geschichte der Verfilmung passen: Schon 2008 kam das Vorhaben ins Gespräch. In den Jahren danach wurden mehrfach die Regisseure und Autoren ausgetauscht sowie Verzögerungen bestätigt.

Zum Thema

Neben Tom Holland und Mark Wahlberg sind in „Uncharted“ weitere bekannte Gesichter zu sehen, darunter Antonio Banderas, Tati Gabrielle und Sophia Ali. Im Streifen rückt ein jüngerer Nathan Drake in den Fokus. Das heißt, es werden die Ereignisse vor den populären PlayStation-Spielen thematisiert. Entsprechend treten jüngere Versionen von junge Version von Drake und Sully in Erscheinung.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Uncharted Film