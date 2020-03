Uncharted: Antonio Banderas als Darsteller bestätigt

Am Abend erreichte uns ein weiteres interessantes Detail zur Verfilmung von „Uncharted“, die sich bereits seit einer ganzen Weile in Arbeit befindet.

So wurde bekannt gegeben, dass es den Verantwortlichen gelang, einen alten Bekannten zu verpflichten. Die Rede ist vom 59-jährigen spanischen Schauspieler Antonio Banderas, der an der Seite von Tom Holland und Mark Wahlberg zu sehen sein wird. Konkrete Details zur Rolle, die Banderas im „Uncharted“-Film bekleiden wird, wurden aber leider nicht genannt.

Dreharbeiten sollen in Kürze starten

Im Januar dieses Jahres wurde von offizieller Seite eingeräumt, dass die Verfilmung von „Uncharted“ noch etwas mehr Zeit benötigt. Daher entschlossen sich die Macher des Projekts dazu, den US-Kinostart auf den 5. März 2021 zu verschieben. Vor wenigen Wochen wurde zudem bestätigt, dass die Dreharbeiten am „Uncharted“-Film noch in diesem Monat in Berlin starten werden.

Als Regisseur wird Ruben Fleischer verantwortlich sein, der für Filme wie „Venom“ und „Zombieland: Double Tap“ bekannt ist. Seine Vorgänger waren Travis Knight (Bumblebee), Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) , Shawn Levy (Stranger Things), Seth Gordon (Baywatch) und David O. Russell (The Fighter). Das aktuelle Drehbuch stammt von Rafe Judkins und dem „Iron Man“-Team von Art Marcum & Matt Holloway.

Im „Uncharted“-Film wird sich alles um eine jüngere Version von Nathan Drake drehen. Somit versteht sich die Verfilmung als ein Prequel zu den Videospielen.

