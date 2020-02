Uncharted-Film: Dreharbeiten starten in vier Wochen in Berlin – Tom Holland, Mark Wahlberg und aufregende Stunts

Auch wenn die Entstehungsgeschichte des kommenden "Uncharted"-Films nicht ganz glatt verlief, so sollen die Dreharbeiten mit dem Hauptdarstellern Tom Holland und Mark Wahlberg bereits in vier Wochen in Berlin beginnen. Es ist eine Weltweite Reise mit aufregenden Stunts zu erwarten.

Der „Uncharted“-Film hat bereits eine holprige Geschichte hinter sich, doch letztendlich steht dem Drehstart offenbar nichts mehr im Wege. Der Hauptdarsteller Tom Holland sprach in einem aktuellen Interview über den bevorstehenden Start der Dreharbeiten, die Inspirationsquellen, den Drehort und die wichtigste Nebenrolle.

Inspirationen aus Uncharted 4

Laut Tom Holland, der den jungen Nathan Drake im Film verkörpert, zieht der kommende Film viele Inspirationen aus „Uncharted 4: A Thief’s End“. Bei dem Spiel handelt es sich auch um das Lieblingsspiel des Schauspielers, wie er bestätigte. Im Gespräch mit IGN ging er genauer darauf ein.

„Wenn ich ehrlich bin, ist eines meiner Lieblingsvideospiele überhaupt das vierte Uncharted-Spiel… Unglaublich. Und viele der Inspirationen aus dem Film sind insbesondere von diesem Spiel ausgegangen. Es war interessant, als ich mich mit [dem Vorsitzenden von Sony Pictures] Tom Rothman zusammensetzte und wir über Videospiele sprachen, und ich sagte: ‚Oh, ich bin gerade mit Uncharted fertig geworden.‘

Und er sagte: ‚Warum spielst du nicht Nathan Drake?‘ Ich erinnere mich, dass ich sagte: ‚Ich würde alles tun, um Nathan Drake zu spielen. Bitte, das wäre fantastisch.'“

Start der Dreharbeiten und Stunts in Berlin

Die Dreharbeiten beginnen laut Tom Holland in etwa vier Wochen in Berlin. Dort sollen auch erstaunliche Stunts aufgenommen werden, in denen auch Mark Wahlberg als Sully zu sehen sein wird.

„Also ja, wir fangen in etwa vier Wochen mit den Dreharbeiten an. Mark Wahlberg wird als Sully fantastisch sein. Die Stuntabteilung, die wir in Berlin haben, hat bereits einen erstaunlichen Job gemacht, die Stunts vorbereitet, und es wird ein aufregender Job sein.“

Außerdem ging der Nathan Drake-Darsteller auch auf den jüngeren Charakter ein, der einen frischen Blick auf den Schatzjäger und seinen Mentor Sully bieten soll, der in den Spielen noch nicht zu sehen war.

„Die Spiele haben definitiv eine Menge Inspirationen geliefert, aber es ist eine sehr junge, frische Sichtweise auf den Charakter, denn offensichtlich haben wir ihn nicht so oft getroffen, als er noch jünger war. Aber es ist ein ziemlich toller Film, und er ist global. Wir reisen um die Welt, wir sehen einige erstaunliche Orte. Mark Wahlberg und ich werden einen großartigen Sommer zusammen verbringen.“

Laut aktueller Planung soll der „Uncharted“-Film am 5. März 2021 in den Kinos anlaufen.

