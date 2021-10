PS4 & PS5: Diese Spiele erscheinen kommende Woche

Nachdem diese Woche zehn neue Spiele hierzulande veröffentlicht wurden, zieht diese Zahl zum Monatsende nochmal an. In den kommenden Tagen dürfen sich Gamer auf stattliche 18 Videospiel-Neuveröffentlichungen für PlayStation 4 und PlayStation 5 freuen.

Nächste Woche dürfen sich Gaming-Freunde erneut auf allerlei frische Videospiele freuen, die ihren Weg in den hiesigen Handel finden. Insgesamt erscheinen satte 18 neue Games für PS4 und PS5. Auf welche Titel ihr euch die kommenden Tage genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

Iron Harvest (PS5)

Release: 26. Oktober 2021

Bereits seit Anfang 2020 ist Echtzeit-Strategiespiel „Iron Harvest“ für den PC erhältlich und nun findet der Titel auch den Weg auf die PlayStation 5. Die Story des Games entführt euch in die 1920er Jahre eines alternativen Universums, kurz nach dem Ende des verheerenden sogenannten Großen Krieges. Es beginnt eine Phase des Wiederaufbaus, doch gleichzeitig erhebt sich langsam eine neue Gefahr, die den Fortbestand ganz Europas bedroht.

Die Entwickler versprechen nicht nur eine epische Story-Kampagne, die sich über mehrere Kapitel erstrecken soll, sondern vor allem ein hochklassiges Gameplay. Genre-typisch dürft ihr Dutzende Einheitentypen über das Schlachtfeld kommandieren, eine eigene Basis errichten, Ressourcen verwalten und natürlich um den Sieg ringen. Wahlweise geht das übrigens auch im Mehrspielermodus gegen menschliche Mitspieler.

Marvel’s Guardians of the Galaxy (PS4, PS5)

Release: 26. Oktober 2021

Die vermutlich größte Neuveröffentlichung der kommenden Woche kommt in Form von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ derweil aus dem Hause Square Enix. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich hierbei um eine Adaption der gleichnamigen Marvel Comics-Reihe, wobei die Entwickler von Eidos Montreal ihre ganz eigene Version der Charaktere erschaffen und eine komplett eigenständige, brandneue Geschichte erzählen durften.

Spielerisch erwartet euch ein reines Singleplayer-Action-Adventure ohne jegliche Multiplayer-Optionen. Ihr schlüpft in die Rolle von Star-Lord und bereits gemeinsam mit euren Freunden die Weiten des Weltalls, um verschiedene Aufträge zu erledigen. Dabei stolpern die Guardians mal wieder in allerlei Schwierigkeiten, doch gemeinsam versuchen sie, sich notfalls mit Waffengewalt aus diesen zu befreien – untermalt von einem rockigen Soundtrack.

Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars (PS4)

Release: 26. Oktober 2021

Exklusiv für die PlayStation 4 erscheint derweil das Action-RPG „Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars“, das bereits seit letztem Monat in Japan erhältlich ist. Der Name deutet es bereits an: Hierbei handelt es sich um ein Crossover zwischen zwei Marken, deren Charaktere nun selbstverständlich aufeinandertreffen werden.

Anlass dafür ist ein Wettkampf, bei dem zwei Ninja-Schulen gegeneinander antreten. Spielerisch entschieden sich die Verantwortlichen für eine Mischung aus Visual Novel-Sequenzen, in denen sich die Figuren miteinander unterhalten, und Hack’n’Slay-Passagen, in denen ihr euch in actionreichen Kämpfen beweisen müsst.

Star Wars Jedi Knight Collection (PS4)

Release: 26. Oktober 2021

Fans der Sternen-Saga kommen in der nächsten Woche gleich doppelt auf ihre Kosten, denn es erscheinen zwei Spielesammlungen im Handel. Einmal wäre da die „Star Wars Jedi Knight Collection“, welche die beiden Remaster von „Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy“ und „Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast“ beinhaltet. Beide Klassiker wurden technisch und spielerisch dezent überarbeitet.

An der Story und dem grundlegenden Gameplay hat sich in des nur wenig verändert. Ihr erkundet in der Rolle des Jedi Kyle Katarn die weit, weit entfernte Galaxis, trefft auf einige bekannte Charaktere und kämpft mit Schusswaffen, eurem Lichtschwert und Machtkräften gegen imperiale Streitkräfte sowie andere Gegnertypen.

Star Wars Racer and Commando Combo (PS4)

Release: 26. Oktober 2021

Die zweite Collection, „Star Wars Racer and Commando Combo“, beinhaltet derweil die beiden Klassiker „Star Wars Episode I Racer“ und „Star Wars: Republic Commando“, ebenfalls in ihren leicht aufpolierten Remaster-Versionen. Wie die Titelkombination bereits andeutet, erwarten euch hier zwei komplett unterschiedliche Erfahrungen.

Beim ersten Game handelt es sich um ein klassisches Rennspiel, das euch an das Steuer eines Podracers setzt, mit dem ihr euch in halsbrecherischen Rennen beweisen dürft. Deutlich düsterer geht es indes beim zweiten Spiel zu, einem klassischen Taktik-Shooter. Ihr befehligt ein Republic Commando, eine Eliteeinheit der Republikanischen Klontruppen, die während der Klonkriege kämpften. Euer Weg führt euch auch auf bekannte „Star Wars“-Planeten.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (PS4)

Release: 26. Oktober 2021

„Story of Seasons: Frieds of Mineral Town“ entführt euch in eine charmante Kleinstadt inmitten der Natur, wo ihr ein Leben als Farmer beginnt. Euer Ziel ist es, die Farm eures verstorbenen Großvaters wieder auf Vordermann zu bringen, weshalb ihr euch natürlich um Haus und Hof sowie alles, was damit zusammenhängt, kümmern müsst.

Dass bedeutet letztendlich, ihr müsst Obst und Gemüse anbauen, Tiere aufziehen, euch um die Ernte kümmern und eure Produkte später auch verkaufen. Darüber hinaus könnt ihr ebenfalls mit den NPCs in der Umgebung interagieren, wahlweise heiraten und verschiedene Minispiele ausprobieren.

Pumpkin Jack (PS5)

Release: 27. Oktober 2021

Nachdem das Action-Adventure letztes Jahr bereits für den PC veröffentlicht wurde, erscheint „Pumpkin Jack“ nun auch für die PlayStation 5. Ihr spielt als Kürbislord und müsst, passend zu Halloween, das ja bekanntlich vor der Tür steht, dem Bösen dabei helfen, die Mächte des Guten zu besiegen. Ein episches Abenteuer erwartet euch!

Einen wichtigen Schwerpunkt legten die Macher des Titels auf herausfordernde Plattformer-Passagen sowie einige Physik basierte Rätsel, die eure grauen Zellen fordern sollen. Darüber hinaus müsst ihr euch ebenso immer wieder in Kämpfen gegen gefährliche Monster beweisen, bei denen ihr vor allem auf euer Timing achten müsst.

Bassmaster Fishing 2022 (PS4, PS5)

Release: 28. Oktober 2021

Angelfans kommen in den nächsten Tagen ebenfalls auf ihre Kosten, denn „Bassmaster Fishing 2022“ will allen Freunden des kompetitiven Großbarsch-Angelns die Faszination hinter dieser Sportart näherbringen. Wie der Titel bereits andeutet, handelt es sich hierbei übrigens um ein Lizenzspiel, das Inhalte der Bassmaster-Serie bietet.

Diese umfassen unter anderem reale Angler wie Scott Martin oder auch Hank Cherry sowie acht reale Angelplätze wie den Lake Hamilton. Für Langzeitmotivation soll der Karrieremodus sorgen, in dem ihr bis zum Champion aufsteigen müsst, wobei es unter anderem auf gute Kenntnisse der Plätze und des Fischverhaltens ankommt.

Black Widow: Recharged (PS4, PS5)

Release: 28. Oktober 2021

Einige ältere Videospielfans erinnern sich womöglich noch an den Twin-Stick-Shooter „Black Widow“, der 1982 erstmals von Atari veröffentlicht wurde. In wenigen Tagen feiert der Titel als Remaster mit dem Titelzusatz „Recharged“ sein Comeback und bietet unter anderem eine zeitgemäße Grafik sowie eine überarbeitete Steuerung.

Das Spielprinzip ist dabei recht simpel: Ihr schlüpft in die Rolle einer Spinne und müsst dafür sorgen, dass euer Netz sauber bleibt. Um das zu schaffen, ballert ihr auf allerlei kleine Gegner, notfalls auch mit Power-Ups. Dies könnt ihr im klassischen Arcade-Modus tun oder wahlweise auch gemeinsam mit einem Mitspieler im lokalen Koop-Modus.

NASCAR 21: Ignition (PS4, PS5)

Release: 28. Oktober 2021

Mit „NASCAR 21: Ignition“ sollen alle Fans der gleichnamigen Rennsportart abgeholt werden, die laut den Entwicklern eine ganz neue Messlatte im Bereich der Stockcar-Videospiele setzen soll. Dafür sorgen sollen unter anderem eine aufwendige Grafik sowie ein immersives Spielerlebnis.

Des Weiteren möchte der Titel natürlich auch mit lizenzierten Inhalten punkten, etwa offiziellen Fahrern, Teams und Rennstrecken. Eure Fähigkeiten unter Beweis stellen könnt ihr in verschiedenen Spielmodi, darunter einem umfangreichen Karrieremodus, im Schnellen Rennen oder auch online gegen andere Spieler.

Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers (PS4, PS5)

Release: 28. Oktober 2021

Mit „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ erscheint anlässlich des 20. Jubiläums der Reihe ein weiteres Remaster im Handel, in diesem Fall die Neuauflage des gleichnamigen Wii U-Games. Technisch wurde der mittlerweile sechs Jahre alte Titel etwas aufpoliert und auch die Steuerung wurde modernisiert. Darüber hinaus gibt es ebenfalls einige neue Spielinhalte, etwa neue Geister und Kostüme sowie ein Fotomodus.

Dafür bleibt die Story an sich unverändert: Euer Weg führt euch auf den Hakimi-Berg, dessen Bewohner glauben, die Menschen würden aus dem Wasser dort geboren und würden später wieder in dieses zurückkehren. Deshalb kommen viele Leute vor dem Ende ihres Lebens dorthin, um das Wasser zu berühren, allerdings kursieren auch Meldungen von seltsamen Ritualen. Nun verirren sich die drei jungen Frauen Miu, Ren und Yuri an diesen Ort.

Riders Republic (PS4, PS5)

Release: 28. Oktober 2021

Auch Fans von Arcade-Sportspielen könnten auf ihre Kosten kommen und zwar mit Ubisofts „Riders Republic“, das euch eine riesige Open-World als Abenteuerspielplatz zur Verfügung stellt. Die Spielwelt vereint dabei nahtlos Single- und Multiplayer-Elemente miteinander, wobei auf letzteren klar der Fokus liegt.

Insgesamt locken euch verschiedene Herausforderungen in vier Sportarten: Fahrrad, Ski, Snowboard und Wingsuit. Für ordentlich Abwechslung ist entsprechend gesorgt. Online dürfen sich übrigens 32 Spieler in Wettkämpfen miteinander messen, doch wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einfach nur die Aussicht und Landschaft genießen.

Röki (PS5)

Release: 28. Oktober 2021

Fans verträumter kleiner Adventure-Games mit einem ordentlichen Puzzle-Anteil, sollten einen genaueren Blick auf „Röki“ werfen, das letztes Jahr bereits für den PC an den Start ging. Ihr schlüpft in die Rolle der jungen Tove, die ihr auf eine fantastische Reise in die Welt der Folklore begleitet, um ihre Familie zu retten.

Ihr müsst märchenhafte Umgebungen erkunde und trefft teils gewaltige Monster aus der skandinavischen Folklore, allerdings sind euch nicht alle Wesen freundlich gesonnen. Die Devise lautet jedoch eher, dass nicht der Stärkste, sondern der Klügste überlebt. Dementsprechend müsst ihr eure Kombinationsgabe in allerlei Rätseln beweisen.

Undernauts: Labyrinth of Yomi (PS4)

Release: 28. Oktober 2021

Sollte euch der Sinn derweil mehr nach einem JRPG stehen, ist eventuell „Undernauts: Labyrinth of Yomi“ genau das richtige Game für euch. Die Story des Titels ist in einer alternativen Version Tokios im Jahr 1979 angesiedelt und soll euch eine Dark Fantasy-Geschichte erzählen, in der vor allem das Thema Korruption wichtig sein soll.

Zu dieser Zeit müssen viele Menschen in einem Dungeon schuften, dem sogenannten Yomi. Ihr habt euch den Undernauts angeschlossen, einer Gruppe von Abenteuern, die an diesem unheilvollen Ort nach wertvollen Ressourcen suchen wollen. Dieses Unterfangen gestaltet sich allerdings alles andere als einfach, denn das Verlies ist ein Labyrinth, in dem es vor Monstern nur so wimmelt.

VirtuaVerse (PS4)

Release: 28. Oktober 2021

Old-School-Fans mit einer Vorliebe für Point-and-Click-Adventure mit Cyberpunk-Setting sollten „VirtuaVerse“ im Blick behalten. In dieser dystopischen Spielwelt hat eine Künstliche Intelligenz die Kontrolle an sich gerissen, weshalb alles und jeder mittlerweile über ein Netzwerk miteinander verbunden ist.

Ihr schlüpft derweil in die Rolle des Schmugglers Nathan, der sich weigert, sich diesem schier allmächtigen Netzwerk zu unterwerfen. Eines Tages stellt er fest, dass seine Freundin Jay plötzlich verschwunden ist, woraufhin er sich natürlich auf die Suche nach ihr begibt. Dabei soll ihn eine Reise erwarten, wie er sie noch nie erlebt hat.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars (PS4)

Release: 28. Oktober 2021

Mit „Voice of Cards: The Isle of Dragon Roars“ veröffentlicht Square Enix ein, wie sollte es bei diesem Titel auch anders sein, Kartenspiel – das diese Mechaniken mit denen eines RPGs vermischt. Das Spiel ereignet sich dabei in einer mystischen Welt voller Magie und Schwerter, deren Geschichte mittels Karten erzählt wird.

Diese Story folgt einem selbsternannten Helden, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen kürzlich aus seinem Schlaf erwachten Drachen zu töten. Wie bei einem klassischen Tabletop-Spiel wird die Handlung dabei von einem Erzähler und Spielleiter zum Leben erweckt. Die Musik des Spiel stammt übrigens von Keiichi Okabe („Ridge Racer“).

Panorama Cotton (PS4)

Release: 29. Oktober 2021

Und noch ein Klassiker feiert nächste Woche sein Comeback, nämlich der Rail-Shooter „Panorama Cotton“, der erstmals im Jahr 1994 für das SEGA Mega Drive veröffentlicht wurde. Im Mittelpunkt der Story des Spiels steht die Hexe Cotton, die gemeinsam mit ihren niedlichen Gefährten erneut allerlei verrückte Abenteuer erlebt.

Genauer führt die Reise unsere Heldin in die Tiefen des Weltalls, denn die Weltraumfee Silk und ihr Freund Knit heuern die junge Hexe an, nachdem ihre Anführerin, die Velvet Queen, auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Genre-typisch kämpft sich Cotton den Weg durch mehrere Gegnerwellen frei, auch dank der Hilfe ihrer Freunde.

Truck Driver (PS5)

Release: 30. Oktober 2021

Den Abschluss in der kommenden Woche macht das Adventure-Spiel „Truck Driver“. Ihr erbt von eurem Vater einen LKW und fasst den Entschluss, in eine neue Stadt zu ziehen, um euch dort einen Namen zu machen und den Respekt der dortigen Gemeinschaft zu verdienen. Mit eurem Gefährt bereist ihr die offene Spielwelt und seid fleißig.

Ihr arbeitet mit allerlei unterschiedlichen Menschen zusammen und arbeitet daran, das Andenken eures Vaters zu ehren. Dabei müsst ihr selbstverständlich auch auf euren LKW achten, den ihr nach euren Vorstellungen anpassen könnt. Unterwegs ist es zudem möglich, interessante Orte und versteckte Locations zu entdecken.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

