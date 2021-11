Call of Duty Vanguard & Warzone: Vorteile für PS4- und PS5-Spieler

Passend zum bevorstehenden Launch von "Call of Duty Vanguard" haben Sony und Activision verraten, mit welchen exklusiven Boni Spieler auf den Konsolen PS4 und PS5 rechnen können, was ebenfalls für "Warzone" gilt.

„Call of Duty Vanguard“ erscheint in dieser Woche.

Die Veröffentlichung von „Call of Duty Vanguard“ steht unmittelbar bevor. Und dank einer Kooperation zwischen Sony und Activision können sich PlayStation-Spieler nach dem Launch auf besondere Boni einstellen. Sie wurden auf dem PlayStation Blog vorgestellt.

Beispielsweise können PlayStation-Spieler schneller neue Ausrüstung und Goodies freischalten. Denn Käufer des Battle Pass-Bundles erhalten zusätzlich fünf Tier Skips, womit sich die Zahl für PlayStation-Spieler auf 25 Tier Skips erhöht.

Boni für PS Plus-Mitglieder

Obendrauf gibt es noch weitere Vorteile. Exklusiv für PlayStation Plus-Mitglieder wird ein kostenloses Ingame-Bundle zur Season One von „Call of Duty: Vanguard“ und „Warzone“ vergeben. Darin enthalten sind ein neuer Operator Skin, ein Waffenplan und weitere Inhalte. In jeder neuen Vanguard-Saison wird ein weiteres dieser Bundles freigeschaltet.

Ebenfalls erhalten PlayStation-Spieler, die zusammen in Gruppen spielen, +25% Bonus-Waffen-EP. Zusätzlich können sich die Teilnehmer auf exklusive monatliche Doppel-EP-Events einstellen, die jeweils 24 Stunden andauern.

„Damit ihr für alles, was eure Feinde auf euch werfen, gerüstet seid, bekommt ihr als PlayStation-Spieler zwei zusätzliche Loadout-Slots“, heißt es auf dem PlayStation Blog ergänzend. Und das alles sei nur ein Vorgeschmack auf das, was euch im neuen Shooter erwartet.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Vanguard:

„Call of Duty Vanguard“ kommt am 5. November 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One auf den Markt. Weitere Meldungen zum actionreichen Activision-Shooter findet ihr im Vorfeld in unserer Themen-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Vanguard.