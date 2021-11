Little Nightmares: Hinweis auf PS5-Version mit Verbesserungen

Little Nightmares:

"Little Nightmares" steht offenbar vor einer erneuten Veröffentlichung. Der PEGI-Datenbank lässt sich der Hinweis auf eine New-Gen-Fassung für PS5 und Xbox Series X/S entnehmen.

"Little Nightmares" wurde 2017 veröffentlicht.

Das Horrorspiel „Little Nightmares“ von den Tarsier Studios wird wohl eine eigene Version für PS5 und Xbox Series X/S erhalten. Das geht aus einer neuen Bewertung hervor, die in der Datenbank der PEGI veröffentlicht wurde.

Zwar gibt es für die New-Gen-Fassung noch keine offizielle Ankündigung. Doch sind die Einträge in der Prüfdatenbank in der Regel sehr zuverlässig, wenn es darum geht, Spiele vor ihrer Veröffentlichung mit einem Leak zu enthüllen.

Nachfolger ebenfalls für PS5 erhältlich

Unabhängig vom PEGI-Leak sind PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von „Little Nightmares“ eine wenig überraschende Angelegenheit. Die Fortsetzung ist bereits für die aktuellen Heimkonsolen von Sony und Microsoft erhältlich. Mit an Bord sind verschiedene visuelle Verbesserungen und Leistungsoptimierungen, von denen offenbar auch der erste Teil profitieren wird.

Veröffentlicht wurde „Little Nightmares“ (Test-Wertungen) im April 2017 für die Konsolen der vorangegangenen Generation – also für PS4 und Xbox One sowie für den PC. „Little Nightmares 2“ folgte im Februar 2021 für Konsolen und PC.

Vor einigen Wochen erschien mit der Enhanced-Edition eine technisch überarbeitete Version des Horror-Abenteuers für PS5 und Xbox Series X/S, die mit diversen audiovisuellen Verbesserungen aufwartet. Dazu zählen eine Erhöhung der Auflösung und Verbesserungen an der Framerate. Was die Enhanced-Edition sonst noch zu bieten hat, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Doch wie geht es weiter? Anfang des laufenden Jahres gab die Embracer Group bekannt, dass sich die Tarsier Studios auf die Entwicklung anderer Marken konzentrieren. Das heißt, in absehbarer Zeit werdet ihr kein „Little Nightmares 3“ zu Gesicht bekommen.

