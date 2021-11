Godfall: Kurzer Teaser deutet die Arbeiten an einer neuen Erweiterung an

Nachdem der von Counterplay Games entwickelte Loot-Slasher „Godfall“ zunächst nur für den PC und die PlayStation 5 veröffentlicht wurde, folgte im Sommer dieses Jahres zudem eine angepasste Version für die PlayStation 4.

Allem Anschein nach haben die Verantwortlichen von Counterplay Games „Godfall“ noch nicht zu den Akten gelegt und arbeiten derzeit an einer neuen Erweiterung. Dies lässt zumindest ein Teaser vermuten, den das Studio via Twitter absetzte. Viel zu sehen ist in diesem zwar nicht, allerdings heißt es in dem besagten Tweet kurz und knapp: „Hüte dich vor dem, was im Dunkeln liegt, denn Feinde lauern auf der Lauer.“ Zudem ist ein Krieger zu sehen, der mit einer Art Kerze durch die Dunkelheit schreitet.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Da eine offizielle Ankündigung einer möglichen Erweiterung noch auf sich warten lässt, bleibt abzuwarten, was es mit dem besagten Teaser im Detail auf sich hat. Die letzte Erweiterung zu „Godfall“ trug den Namen „Fire & Darkness“ und wurde im Sommer dieses Jahres veröffentlicht. Die Geschichte des Add-ons dreht sich um das namensgebende Feuerreich, das darauf wartete, von Spielern erkundet zu werden.

„Erforsche die obsidianen Gipfel und azurblauen Magmaflüsse des Feuerreichs, um über 20 neue Valorplatten-Skins zu erlangen und furchterregende Looks auszurüsten. Neue Feinde – Fordere Moirax und den Flammenblut-Stamm heraus, die Godfall mehrere Bosse und fast ein Dutzend neue Feinde hinzufügen“, so die offizielle Beschreibung von „Fire & Darkness“.

„Godfall“ ist für den PC, die PS4 und die PS5 erhältlich.

Beware what lies in the dark, for enemies lie in wait 👀 pic.twitter.com/cm4UPT0LCl — Godfall (@PlayGodfall) November 4, 2021

