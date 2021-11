Back 4 Blood: Roadmap zeigt die kommenden Inhalte inkl. Terrortunnel

"Back 4 Blood" erhält in den kommenden Wochen und Monaten neue Inhalte. Was auf euch zukommt, verrät die heute veröffentlichte Roadmap.

Warner Bros. Games und die Turtle Rock Studios verraten mit einer Roadmap, was die Spieler von „Back 4 Blood“ in naher Zukunft erwarten können. Dazu gehören kostenlose Updates als auch Inhalte, die mit dem Season Pass freigeschaltet werden.

Zu den Inhalten der kostenlosen Updates gehören unter anderem der Offline-Solo-Modus mit Kampagnenfortschritt, neue Schwierigkeitsstufen, ein neuer Koop-Modus, neue Karten und Kartentypen, ein saisonales Feiertagsevent und vieles mehr.

Auflistung aller anstehenden kostenlosen Updates:

November:

Verbesserungen der Spielqualität

Fehlerbehebungen

Dezember:

Neue Features: Dynamische Nachschublinien Infizierten-Trainingsarena in Fort Hope Event für saisonale Feiertage

Solo-Offline-Kampagnenfortschritt

Neuer Kartentyp

Neue Karten

2022:

Neuer Schwierigkeitsgrad

Neue Spieler- & Korruptionskarten

Neuer Koop-Modus

Nahkampfupdates

Verbesserungen der Spielqualität

Erste größere Erweiterung im Anmarsch

Die auf dem oben eingebetteten Bild zu sehende Roadmap umfasst ebenfalls die erste Erweiterung des „Back 4 Blood“-Jahrespasses. Sie hört auf den Namen „Terrortunnel“ und soll im kommenden Jahr veröffentlicht werden. „Terrortunnel“ umfasst neue Story-Inhalte, Cleaner, Infizierte, Aktivitätstypen, Waffen, Karten und exklusive Skins. Weitere Details dazu sollen später enthüllt werden.

Der Jahrespass enthält „Terrortunnel“ sowie zwei weitere Erweiterungen und kann für rund 40 Euro gekauft werden. Er ist ebenfalls ein Teil der 100 Euro teuren Deluxe Edition und der 110 Euro teuren Ultimate Edition.

Tipps zu Back 4 Blood:

„Back 4 Blood“ erschien am 12. Oktober 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X/S. Mehr zu „Back 4 Blood“ halten wir wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

Weitere Meldungen zu Back 4 Blood.