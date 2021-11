Back 4 Blood: November-Update schaltet alle Cleaner frei und verbessert das Spielerlebnis

Der kooperative Zombie-Shooter "Back 4 Blood" hat ein umfangreiches Update erhalten. Sobald ihr es installiert habt, sind alle Cleaner von Anfang an spielbar. Abgesehen davon werden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, von denen wir die wichtigsten in diesem Artikel aufbereitet haben.

Sobald ihr das heute veröffentlichte Update für „Back 4 Blood“ heruntergeladen habt, lassen sich alle Cleaner (die spielbaren Charaktere) von Anfang an auswählen. Bisher waren zu Beginn nur vier Cleaner verfügbar. Um die vier weiteren Cleaner freizuschalten, musste zuerst die Kampagne absolviert werden. Ihre Namen lauten Doc, Hoffman, Jim und Karlee. Über deren Fähigkeiten könnt ihr euch hier informieren.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um die einzige Änderung. Die Entwickler haben zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, um das allgemeine Spielerlebnis zu verbessern.

Die wichtigsten Änderungen in der Übersicht

Das Abschließen eines beliebigen Kampagnenkapitels schaltet nun alle vorherigen Kapitel frei.

Der Sprachchat im Spiel kann nun in den Audio-Optionen deaktiviert werden.

Dem HUD wurde ein Stummschaltungssymbol für Spieler hinzugefügt, die den Voice-Chat ausgeschaltet haben oder stummgeschaltet wurden.

Die Erstbenutzererfahrung schickt die Spieler jetzt direkt nach Fort Hope.

Zusätzliche Nach-Runden-Statistiken für Schwarm-PvP hinzugefügt.

Schaltfläche „Alle stummschalten“ zur Anzeigetafel im Schwarm-PvP hinzugefügt.

Erste-Hilfe-Schränke zeigen nun eine Vorschau auf die Menge an Gesundheit, die sie heilen.

Spieler erholen sich nun innerhalb von Fort Hope. Diese Änderung wirkt sich nicht auf Spieler in der Schusslinie aus.

Der Befehl /all message wurde hinzugefügt, mit dem Spieler Nachrichten an den globalen Chat-Kanal senden können.

Darüber hinaus gibt es diverse weitere Änderungen. Dazu zählen Anpassungen am Gameplay, an der Balance, am Kartensystem und an den Zombies. Auch einigen Bugs geht es an den Kragen.

Controller-Spieler dürfen sich ebenso freuen: Unter anderem wurden neue Optionen hinzugefügt und der Aim-Assist verbessert. Auf der PS5 hat das Entwicklerteam den Abzugswiderstand bei Nahkampfwaffen reduziert und den Salvenschuss an die Feuerrate angepasst.

Welche Inhalte in den kommenden Monaten dazukommen, erfahrt ihr hier:

„Back 4 Blood“ kam am 12. Oktober für PlayStation, Xbox und PC heraus. Die ausführlichen Patch-Notes findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Weitere Meldungen zu Back 4 Blood.