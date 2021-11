Visage Enhanced Edition: Psycho-Horror ab sofort für die PlayStation 5 erhältlich

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde der Horror-Titel „Visage“, der sich thematisch wie spielerisch recht offensichtlich an Hideo Kojimas „P.T.“ anlehnt, für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Nachdem bereits Ende 2020 darauf hingewiesen wurde, dass sich zudem eine Umsetzung für die PlayStation 5 in Entwicklung befindet, ist „Visage“ ab sofort auch ganz offiziell für Sonys Konsole der neuen Generation erhältlich. Auf der PS5 bekam „Visage“ zum einen diverse technische Verbesserungen wie eine Darstellung in 4K oder 60 Bildern die Sekunde spendiert. Darüber hinaus ist eine Unterstützung des DualSense-Controllers an Bord, der laut offiziellen Angaben mit seinem haptischen Feedback für eine noch dichtere Horror-Atmosphäre sorgen wird.

Horror in einem leerstehenden Herrenhaus

In „Visage“ schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Dwayne. Dieser wird von den Entwicklern als ein mysteriöser Zeitgenosse beschrieben, der in der Vergangenheit von Geistern heimgesucht wurde und sich in einem leerstehenden Herrenhaus auf die Suche seiner Vergangenheit begibt.

„Du spielst innerhalb eines großen Hauses, in dem schreckliche Dinge geschehen sind. Dabei wanderst du durch dunkle Flure, untersuchst jeden leeren Raum und verlierst dich dabei in endlosen Labyrinthen. Dein Kopf füllt sich dabei mit den Erinnerungen an die verstorbenen Familien, die hier früher gelebt haben. Diese verdrehte Umgebung, in der du das einzig Lebendige bist, bringt dich an Orte, die jenseits deiner Vorstellungskraft liegen“, so die Macher weiter.

