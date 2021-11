Apex Legends: Release der nativen PS5-Version in Kürze?

Anfang des Monats wurde unter dem Namen „Flucht“ die mittlerweile elfte Season von Respawn Entertainments Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ an den Start gebracht.

In den vergangenen Tagen nutzten Dataminer die gebotene Möglichkeit, den aktuellen Quellcode von „Apex Legends“ nach möglichen Neuerungen zu durchleuchten. Dabei stieß der Twitter-Nutzer und Dataminer „Shrugtal“ auf den Hinweis, dass die Veröffentlichung der nativen PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen unmittelbar bevorstehen könnte. Darauf deutet laut „Shrugtal“ zum einen die Tatsache hin, dass im Quellcode der elften Season mehrere Einträge mit der Bezeichnung „XB5“ zu finden sind. Bei „XB5“ handelte es sich um einen internen Codenamen der neuen Xbox-Generation – also der Xbox Series X und der Xbox Series S.

Des Weiteren wurde in einem Hotfix ein Hinweis auf den PlayStation 5-Controller entdeckt. Zudem könnten die entsprechenden Datensätze auf eine 120FPS-Unterstützung hindeuten, so der Dataminer weiter. Dies würde ebenfalls dafür sprechen, dass sich Respawn Entertainment intern auf die Veröffentlichung nativer PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Umsetzungen von „Apex Legends“ vorbereitet.

Da sich das Studio bisher nicht zu diesem Thema beziehungsweise den aktuellen Gerüchten äußern wollte, bleibt abzuwarten, wann im Endeffekt mit dem Release der angepassten Next-Gen-Fassungen zu rechnen ist. Bisher kann „Apex Legends“ auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S lediglich über die Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen gespielt werden.

Entries for „XB5“ – internal codename for next-gen Xbox, were added in the 11.0 patch, suggesting next-gen release getting very close. This and entries for the PS5 gamepad in a hotfix late last season. pic.twitter.com/NCDudMLYD1

— Shrugtal (@shrugtal) November 16, 2021