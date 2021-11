Apex Legends: Probleme mit der Zielhilfe auf den Konsolen behoben

In dieser Woche brachten die Entwickler von Respawn Entertainment mit „Flucht“ die mittlerweile elfte Season des Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“ an den Start.

Diese brachte allerdings nicht nur Verbesserungen und neue Inhalte mit sich. Gleichzeitig klagten die Spieler auf den Konsolen in den Stunden nach dem Start der neuen Season über Probleme mit dem Zielsystem beziehungsweise dem entsprechenden Assistenten. So war es laut den Konsolen-Nutzern schlichtweg nicht mehr möglich, vernünftig zu zielen. In der Zwischenzeit waren auch die Verantwortlichen von Respawn Entertainment für eine Stellungnahme zu haben.

Versehentlich Einstellungen der PC-Version aufgespielt

In dieser räumte das Studio ein, dass intern Tests am Ziel-Assistenten auf dem PC vorgenommen und die damit verbundenen Einstellungen versehentlich auch in die Konsolen-Versionen von „Apex Legends“ übernommen wurde. In der Zwischenzeit habe man diesen Fehler jedoch behoben und die Konsolen wieder mit den ursprünglichen Einstellungen versehen.

„Nun, wir haben es vermasselt. Mit dem Start von Flucht wurde die Zielhilfe auf der Konsole unbeabsichtigt auf PC-Werte gesetzt. Es ist jetzt wieder normal“, heißt es hierzu kurz und knapp. Zu den Inhalten, die mit der elften Season den Weg in „Apex Legends“ fanden, gehören unter anderem die neue Legende Ash oder ein neuer Battle-Pass.

Weitere Details zu den gebotenen Inhalten und Verbesserungen der Season „Flucht“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

Well, we goofed. With the launch of Escape, aim assist on console was unintentionally set to PC values. It’s back to normal now. — Respawn (@Respawn) November 3, 2021

