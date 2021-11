Apex Legends: Frühzeitiges Verlassen einer Partie wird zukünftig mit einem „Todespunkt“ bestraft

"Apex Legends" startete in dieser Woche in die elfte Season.

Unter dem Namen „Flucht“ wurde in dieser Woche die mittlerweile elfte Season des von Respawn Entertainment entwickelten Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“ an den Start gebracht.

Wie die Spieler berichten, hielten mit der neuen Season kleinere Anpassungen an der Spielmechanik Einzug in „Apex Legends“. Demnach wurde die Zielhilfe für Spieler, die die Schlachtfelder mit einem Controller unsicher machen, reduziert, was laut den Spielern dazu führt, dass Gegner deutlich schwerer zu treffen sind. Zudem ist die Rede davon, dass sich das Fadenkreuz nun deutlich „hakeliger“ verhält und so das Zielen weiter erschwert. Im offiziellen Changelog der elften Season werden die Änderungen an der Zielhilfe nicht erwähnt.

Entwickler möchten gegen das vorzeitige Verlassen von Spielen vorgehen

Daher bleibt auch abzuwarten, ob und in welcher Form die Entwickler von Respawn Entertainment hier noch einmal Hand anlegen und die Änderungen rückgängig machen. Fest hingegen steht schon jetzt, dass die Verantwortlichen hinter „Apex Legends“ zukünftig verstärkt gegen Spieler vorgehen möchten, die eine laufende Partie vorzeitig verlassen. Vor allem Spieler, die niedergestreckt werden, warten oftmals nicht auf ihre Wiederbelebung und verlassen stattdessen das Spiel.

Mehr zum Thema: Apex Legends – Ash, Sturmpunkt und mehr – Inhalte von „Flucht“ im Video

Ab der nächsten Season sollen die Spieler für dieses Vergehen mit einem „Todespunkt“ bestraft werden, während die Gegner einen Kill/Assist-Punkt erhalten. Ein Schritt, mit dem das vorzeitige Verlassen eines Spiels und die damit verbundenen Nachteile für die restlichen zwei Spieler verhindert reduziert werden sollen.

„Apex Legends“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

Quelle: Gamefront

Weitere Meldungen zu Apex Legends.