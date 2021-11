Dying Light 2: Parkour auf Stereoiden – Storror im Interview

Spiele haben selten etwas mit der Realität zu tun. Und auch im Fall von „Dying Light 2“ stellt sich die Frage, wie realistisch die zum Einsatz kommenden Parkourausflüge werden. Kenner des ersten Spiels wissen wahrscheinlich, dass die Möglichkeiten nicht immer dem entsprechen, was in der realen Welt möglich wäre.

Wie realistisch ist das Parkour in Dying Light 2?

Auch die Parkour-Profis von Storror durften in einem neuen Video zu „Dying Light 2“ dieses Thema ansprechen und ihre Sichtweise schildern. Im Promo-Video, das ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, vergleichen sie das Spiel mit einem „Parkour auf Stereoiden“.

„Natürlich ist es eine Spielwelt. Und in der Spielwelt kann man viel mehr Parkour-Dinge machen als in der realen Welt. Man kann verrückte Drops machen und die Gebäude hinaufspringen, wie es in der realen Welt so nicht möglich wäre. Aber ich denke, dass es eine gute Sache ist, zur Erkundung in der Lage zu sein. Definitiv, es ist ein Parkour auf Stereoiden“, so die Einschätzung.

Letztendlich habt ihr in „Dying Light 2“ ungewöhnliche Möglichkeiten, euch springend und kletternd zwischen den einzelnen Gebieten zu bewegen. Dabei könnt ihr Plattformen erreichen, die bei einem realistischen Ansatz nicht zu erreichen wären. Dennoch achteten die Entwickler von Techland darauf, dass in „Dying Light 2“ echte Parkour-Techniken zum Einsatz kommen. Damit sollen beide Welten quasi miteinander verschmelzen.

Im Video werden außerdem ein paar Tipps gegeben, wie ihr in der Welt von „Dying Light 2“ mithilfe der Parkourtechniken am besten überleben könnt. So soll es behilflich sein, den gefährlichen Begegnungen zu entfliehen, indem ihr die hohen Gebäude erklimmt. Flucht sei meist die beste Form der Selbstverteidigung. Schon im ersten Teil war es oft von Vorteil, auf das eigene Tempo zu setzen und den Widersachern, denen ihr aus dem Weg gehen könnt, auszuweichen.

Mehr zum Thema:

Bis ihr selbst eure Parkourfähigkeiten unter Beweis stellen könnt, vergeht nicht mehr viel Zeit. Erscheinen wird der Titel im Februar des kommenden Jahres. In der Zwischenzeit findet ihr weitere Meldungen dieser Art in unserer Themen-Übersicht zu „Dying Light 2“. Nachfolgend das Video, in dem die Parkourkünstler über das Spiel aus dem Hause Techland sprechen:

