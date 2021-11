Elex II: Die 5 Fraktionen im neuesten Trailer vorgestellt

Momentan arbeitet Piranha Bytes am Open World-RPG „Elex II“. Um die auswählbaren Fraktionen vorzustellen, lud THQ Nordic jetzt einen neuen Trailer hoch.

Jede Fraktion zeichnet sich durch einzigartige Waffen und Fähigkeiten aus. Im Folgenden wird auf die einzelnen Fraktionen näher eingegangen:

Die Berserker – die begabten Magier nutzen die Macht von Elex, um verschiedenste Zauber auszuführen. Sie haben die Wüste von Tavar in eine blühende Landschaft verwandelt. Die Gesetzlosen – einige von ihnen schlossen sich den Berserkern an, als sie Tavar übernommen haben. Der Rest zog weiter in die Kraterlandschaft von Ateris und führt dort nach wie vor ein kriminelles Leben. Die Albs – aus ihrer Niederlage im Vorgänger haben sie gelernt. Daher könnt ihr erneut zum Alb-Kommandant aufsteigen. Der freudigste Haufen sind sie noch immer nicht, aber wegen ihrer Fähigkeiten im Kampf sind sie eine gute Wahl. Die Kleriker – sie sind bekannt dafür, mächtige Kampfroboter herzustellen. Im Kampf gegen die Albs haben sie ihre Heimat und jede Menge Verbündete verloren. Die Morkons – diese Fraktion ist komplett neu. Nach dem Einschlag eines Meteroits sind viele Überlebende in ein unterirdisches Tunnelsystem geflohen. Nach langer Zeit in Dunkelheit und Isolation betreten sie wieder die Erdoberfläche und streben danach, ihre Religion zu vertreten. Jeder, der sich ihnen entgegenstellt, soll ausgelöscht werden.

Über die Sammleredition könnt ihr euch hier informieren:

Related Posts

„Elex II“ kommt am 1. März 2022 für PlayStation, Xbox und PC via Steam in den Handel. Schaut euch jetzt den Trailer an:

Weitere Meldungen zu Elex 2.