Call of Duty Vanguard: Secrets of the Pacific-Event nach Abstürzen deaktiviert

Am gestrigen Mittwoch starteten die Entwickler von Sledgehammer Games das „Secrets Of The Pacific“ genannte Event, mit dem die „Call of Duty: Vanguard“-Community auf den Start der ersten Season und einer neuen „Call of Duty: Warzone“-Map eingestimmt werden sollte.

Lange hielt Freude der Spieler allerdings an. Stattdessen zeichnete sich schnell ab, dass das „Secrets Of The Pacific“-Event für technische Probleme sorgte, die sich in Form von Abstürzen bemerkbar und dem Spielspaß schnell einen Strich durch die Rechnung machten. Während ein Teil der Spieler berichtet, dass die Abstürze beim aktivierten „Attack Dogs“-Killstreak auftreten, geben andere Betroffene an, dass sie auch ohne den aktivierten Killstreak mit den Abstürzen zu kämpfen hatten.

Eure Fortschritte bleiben erhalten

Um den Fehlern auf den Grund zu gehen und diese zu beheben, entschlossen sich die Verantwortlichen von Sledgehammer Games dazu, das „Secrets of the Pacific“-Event temporär zu deaktivieren. Erst wenn die Bugs gefunden und die Absturzursachen aus der Welt geschafft wurden, wird das Event wieder zur Verfügung gestellt.

Eure bereits erreichten Fortschritte sind laut Sledgehammer Games übrigens nicht bedroht. Diese bleiben erhalten und können von euch aufgegriffen werden, wenn „Secrets of the Pacific“ wieder zur Verfügung steht. Wann es so weit sein soll, bleibt laut den Entwicklern abzuwarten.

„Call of Duty: Vanguard“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

We’re disabling the Secrets of the Pacific event in #Vanguard while we squash this bug 🪲🔨 https://t.co/hZXJVT2tgO — Sledgehammer Games (@SHGames) November 24, 2021

