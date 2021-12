Deep Rock Galactic: Offiziell für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 angekündigt

Was in den vergangenen Wochen bereits in Form von Gerüchten die Runde machte, wurde nun auch von offizieller Seite bestätigt: So erscheint der kooperative Shooter „Deep Rock Galactic“ nach dem Release für den PC und die Xbox-Systeme in der Tat für die PlayStation-Plattformen.

Hinsichtlich der Inhalte und der spielerischen Umsetzung hat sich im Rahmen der PlayStation 4- und PlayStation 5-Portierungen nichts geändert. Nach wie vor schlüpfen die Spieler in „Deep Rock Galactic“ in die Rolle von Zwergen und erkunden prozedural generierte Welten, die sich zu 100 Prozent zerstören lassen. Die Spieler verschlägt es auf den fiktiven Planeten Hoxxes IV, der mit seinen wertvollen Ressourcen Schatzjäger aus der ganzen Galaxie anzieht.

Zwerge auf der Suche nach Rohstoffen und Schätzen

In der Rolle wehrhafter Zwerge schließen sich die Spieler in „Deep Rock Galactic“ zu Teams zusammen und machen sich daran, die wertvollen Ressourcen und Schätze von Hoxxes IV zu bergen. Abseits des Ressourcenabbaus bietet der kooperative Shooter hitzige Gefechte mit zahlreichen tödlichen Gegnern wie Aliens, Kreaturen, die sich auf Hoxxes IV niedergelassen haben, und vielen mehr.

Für die nötige spielerische Abwechslung sorgen unterschiedliche Klassen. Während sich der Gunner vor allem dem Kampf gegen Monster und Feinden verschrieben hat, erkundet der Navigator die dunklen Gänge von Hoxxes IV und sorgt für Licht im Dunklen. Der Driller wiederum bahnt sich einen Weg durch den massiven Fels und legt so neue Wege frei. Und dann wäre da auch noch der Engineer, der durchschlagskräftige Verteidigungsanlagen und Geschütze errichtet und mit diesen sein Team vor Monstern und den damit verbundenen Gefahren beschützt.

„Deep Rock Galactic“ wird im Januar 2022 für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erscheinen. Anbei der bereits vor einer Weile veröffentlichte „GSG Narrated“-Trailer zum kooperativen Shooter, der euch einen ausführlichen Blick auf die spielerischen Elemente beziehungsweise Eigenheiten von „Deep Rock Galactic“ ermöglicht.

