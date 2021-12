Sons of the Forest: Schaurige Eindrücke im neuen Trailer

Sons of the Forest:

Zumindest auf dem PC wird "Sons of the Forest" Mitte des kommenden Jahres erscheinen. Um den Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was im Nachfolger zum Überraschungshit "The Forest" auf sie zukommt, stellten die Entwickler von Endnight Games einen weiteren Trailer zum Survival-Abenteuer bereit.

"Sons of the Forest" erscheint 2022.

Mit „Sons of the Forest“ entsteht bei den Entwicklern von Endnight Games aktuell der offizielle Nachfolger zum beliebten Survival-Abenteuer „The Forest“.

Nachdem bereits vor einer Weile eingeräumt wurde, dass sich „Sons of the Forest“ auf das nächste Jahr verschieben wird, gaben die Macher nun bekannt, dass das Sequel im Mai 2022 für den PC erscheinen wird. Wann die Konsolen an der Reihe sind, wurde leider nicht verraten. Dies soll uns jedoch nicht davon abhalten, euch den neuesten schaurigen Trailer zu präsentieren, der anlässlich der Verkündung des PC-Releasezeitraums veröffentlicht wurde.

Der Überlebenskampf tobt aufs Neue

Genau wie es bereits in „The Forest“ der Fall war, seht ihr euch auch im neuesten Werk aus dem Hause Endnight Games mit einem gnadenlosen Kampf um das Überleben konfrontiert. Nach einer Bruchlandung findet ihr euch in einem weitläufigen Wald wieder und steht zunächst vor der Aufgabe, eine eigene Basis zu errichten. Anschließend macht ihr euch daran, den Wald zu erkunden und nach Nahrung beziehungsweise Ressourcen zu suchen.

Wenn es um die Kreaturen des Waldes geht, dann tauchen die mehrarmigen weiblichen Mutanten, die gefräßigen Kannibalen und die Kreatur mit den Brustmandibeln ein weiteres Mal auf. Darüber hinaus sehen sich die Spieler in „Sons of the Forest“ ganz neuen Schrecken ausgesetzt, über die die Entwickler von Endnight Games zu gegebener Zeit sprechen möchten.

