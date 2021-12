Battlefield 2042: Nach Fanaufschrei – DICE verzichtet auf Weihnachtsmann-Skins

Gestern veröffentlichte DICE ein neues umfangreiches Update für den Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“, mit dem man zahlreiche Änderungen und Verbesserungen am Spiel vornahm. Unter anderem sollten Wochenaufgaben ins Spiel kommen, die es ermöglichten, Weihnachtsmann-Skins freizuschalten. Und bereits in der Vergangenheit bekamen die Entwickler zu spüren, was ihre Community von solchen Kostümen hält.

Kostüme können auch an Portal-Events gebunden sein

Bei der ersten Ankündigung des Vorgängers „Battlefield 5“ hatten die Entwickler auch mitgeteilt, dass man auf kosmetische Gegenstände setzen möchte, die nicht unbedingt in einen Militär-Shooter passen. Die Fans gingen auf die Barrikaden und DICE verzichtete letztendlich fast vollständig auf entsprechende Inhalte. Auch im neuesten Fall zieht DICE zurück und lässt über Twitter verlauten, dass der bereits aufgetauchte Weihnachtsmann-Skin nicht erscheinen wird.

„Entwicklung für Live-Dienste erfordert von uns, dass wir Monate in Voraus arbeiten und erlaubt es uns Optionen zu haben, wenn wir Schlüsselmomente in unserem ersten Jahr erreichen. Heute haben wir andere Prioritäten und auch wenn wir die Skins haben, so haben wir aktuell keine Pläne sie allesamt zu diesem Weihnachten zu nutzen“, heißt es in einem offiziellen Statement. „Wir erschaffen auch einzigartige kosmetische Gegenstände für einmalige Nutzung in speziellen Battlefield Portal-Modi, um die Fantasie in speziellen Events noch zu verstärken. Während unseres Live-Services könntet ihr gelegentlich diesen auf Modi beschränkten Kostümen begegnen, die keinen Einfluss auf den Rest des Spiels haben.“

Nichtsdestotrotz werden Spieler ab dem 6. Dezember 2021 die Wochenaufgaben in „Battlefield 2042“ abschließen können, mit denen man neue Skins und Gegenstände freischalten kann. Bis zum Start der ersten Season soll jede Woche ein neuer Skin freischaltbar sein. Den Anfang scheinen erst einmal Waffen-Skins zu machen.

Dementsprechend kann man gespannt sein, wie DICE in Zukunft das Thema der kosmetischen Anpassungsgegenstände angeht und ob man einen Kompromiss mit der eigenen Community findet. Zumindest der Weihnachtsmann kam nach den ersten Bildern alles andere als positiv bei den alteingesessenen Spielern an.

