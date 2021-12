Battlefield: Vernetztes Universum geplant – Vince Zampella ab sofort für die Marke verantwortlich

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die Verantwortlichen von Electronic Arts darauf hin, dass sich Oskar Gabrielson dazu entschloss, seinen Posten als General Manager von DICE niederzulegen und das Studio zu verlassen.

Ein Ersatz wurde aber bereits gefunden: So wird zukünftig niemand geringeres als Vince Zampella von Respawn Entertainment, der sich in den vergangenen Jahren vor allem mit der „Titanfall“-Reihe einen Namen machte, für die „Battlefield“-Marke verantwortlich sein. Eigenen Angaben verfolgt Zampella ambitionierte Pläne und möchte „Battlefield“ in den kommenden Jahren zu einem „vernetzten Universum ausbauen“. Als Beispiel wurde die „Call of Duty“-Reihe aus dem Hause Activision Blizzard genannt, die neben den jährlichen Ablegern zuletzt mit den erfolgreichen Titeln „Call of Duty Mobile“ und „Call of Duty: Warzone“ bedacht wurde.

Neues Entwicklerteam in Seattle im Aufbau

Weiter heißt es, dass Ripple Effect, das verantwortliche Entwicklerteam hinter dem Portal-Modus von „Battlefield 2042“, aktuell an einer neuen Erfahrung im Universum des aktuellen Ablegers arbeitet. Darüber hinaus ist Marcus Lehto, einer der führenden Köpfe hinter der legendären „Halo“-Franchise, mit dem Aufbau eines neuen Entwicklerstudios im US-amerikanischen Seattle beschäftigt, das zukünftig zusammen mit Ripple Effect an neuen „Battlefield“-Erfahrungen arbeiten wird.

Laut Zampella werden die neuen „Battlefield“-Erfahrungen, die sich derzeit bei den verschiedenen Studios in Entwicklung befinden, von DICE und Electronic Arts genutzt, um das „Battlefield“-Universum zu erweitern und zukünftig breiter aufzustellen. Konkrete Details zu den neuen Erfahrungen und Projekten rund um die „Battlefield“-Marke nannten Electronic Arts und DICE bisher jedoch nicht.

Auch wurde nicht verraten, wann mit der Enthüllung neuer Projekte zu rechnen ist. Aktuell dürften bei DICE aber ohnehin die Arbeiten an neuen Updates im Mittelpunkt stehen, mit denen die grundlegende Spielerfahrung von „Battlefield 2042“ weiter optimiert wird.

