Battlefield 2042: Head of Design Fawzi Mesmar heuert bei Ubisoft an

In der vergangenen Woche bestätigten die Verantwortlichen von DICE in einer Mitteilung an die Belegschaft, dass sich Fawzi Mesmar dazu entschloss, das schwedische Studio zu verlassen.

Bei DICE arbeitete Mesmar in der Vergangenheit als Head of Design an Titeln wie „Star Wars: Battlefront 2“, „Battlefield V“ oder „Battlefield 2042“. Nachdem in der letzten Woche lediglich die Rede davon war, dass Mesmar ein Angebot unterbreitet wurde, das er nicht ablehnen kann, steht nun fest, wohin ihn sein Weg als nächstes führen wird: Zum Publisher Ubisoft, wo er zukünftig den Posten des Vice President of Editorial bekleiden und direkt an Chief Creative Director Igor Manceau berichten wird.

Mesmar freut sich auf seine neuen Aufgaben

Seinen Wechsel zu Ubisoft kommentierte Fawzi Mesmar wie folgt: „Ich freue mich darauf, mit den talentierten Teams von Ubisoft zusammenzuarbeiten, um unsere kollektive Kreativität zu fördern und gemeinsam die Zukunft von Ubisofts Spielen zu gestalten. Ubisoft bringt einige der kreativsten Köpfe im Bereich Videospiele zusammen, und ich freue mich darauf, sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen, um den Spielern wirklich sinnvolle Unterhaltungserlebnisse zu bieten.“

Igor Manceau ergänzte: „Fawzi ist einer der angesehensten Spieledesigner der Branche und kann auf eine langjährige Erfolgsbilanz beim Zusammenführen von Teams aus verschiedenen Projekten, Fachkenntnissen und Hintergründen zurückblicken. Wir freuen uns, ihn im Redaktionsteam begrüßen zu dürfen, und ich bin zuversichtlich, dass er starke Partnerschaften mit den Teams bei Ubisoft aufbauen wird. Seine Expertise wird uns helfen, weiterhin eine gemeinsame Vision zu haben, unser breites Spieleportfolio zu stärken und zu erweitern und den Spielern bereichernde, unvergessliche Erlebnisse zu bieten.“

An welchen Titeln Mesmar bei Ubisoft zukünftig arbeiten wird, wurde bisher nicht verraten.

