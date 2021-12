PS Now im Dezember 2021: Diese vier Spiele erobern den Streamingdienst

PS Now im Dezember 2021:

Nachdem in der vergangenen Woche mitgeteilt wurde, mit welchen Spielen PlayStation Plus-User im Dezember rechnen können, steht fest, was Sony im laufenden Monat in das PS Now-Angebot packt. Die Ankündigung erfolgte soeben auf dem offiziellen PlayStation Blog.

PlayStation Now im Dezember 2021

Im Dezember erwarten euch demnach vier Neuzugänge. Dazu zählt unter anderem die Definitive Edition von „Grand Theft Auto 3“. Zu den weiteren Spielen gehören das „Final Fantasy X/X-2 HD Remaster“, „John Wick Hex“ und „Spitlings“.

GTA3: The Definitive Edition (bis 31. Januar 2022)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Veröffentlicht im Mai 2015

Metascore: 84

User-Score: 8.4

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

John Wick Hex

Veröffentlicht im Mai 2020

Metascore: 78

User-Score: 5.8

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Spitlings

Veröffentlicht im Juli 2020

Metascore: 80

User-Score: –

Regulärer Preis: 14,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Kostenlos bekommt ihr die Spiele nicht. Doch mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft erhaltet ihr einen Zugriff auf Hunderte Titel, die ihr auf den Plattformen PS5, PS4 und PC in Angriff nehmen könnt. Die Games für PS4, PS3 und PS2 können gestreamt werden, während PS4-Spiele auch auf Konsolen geladen werden dürfen. Die Preise liegen bei 9,99 Euro für eine Monatsmitgliedschaft, 24,99 Euro für drei Monate und 59,99 Euro für ein volles Jahr.

Im Laufe der vergangenen Woche keimte das Gerücht auf, dass PlayStation Now und PS Plus zu einem Paket zusammengeschnürt werden sollen. Dabei könnte es sich um eine Antwort auf den Xbox Game Pass handeln.

Insgesamt war von drei Stufen die Rede, die sich hinsichtlich des Preises und des Umfangs voneinander unterscheiden. Unsere Meldung zu Projekt Spartacus, wie der neue Dienst angeblich heißt, findet ihr hier. Auch in unserem Forum wird das Thema bereits ausgiebig diskutiert.

