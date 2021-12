DualSense: Der PS5-Controller im Spider-Man-Look – inoffizielles Design

Bisher ist der DualSense-Controller in drei Farbvariationen erhältlich: White, Midnight Black und Cosmic Red. Jetzt erschuf ein italienische Designer namens Giuseppe Spinelli eine außergewöhnliche Variante des PS5-Gamepads, die vor allem „Spider-Man“-Fans ins Staunen versetzen wird.

Und zwar sehen wir den innovativen Controller mit einer schwarzen Oberfläche, das durch rote Akzente in Szene gesetzt wird. Dabei wurde die linke und rechte Seite des Gamepads durch ein rotes Netz gekennzeichnet, was zu einem einzigartigen Look führt. Das Touchpad enthält den Schriftzug „Be Yourself“, der aus dem Fernsehspot zu „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ stammt. Auf der Rückseite sehen wir das ikonische Spinnen-Logo von Spidey in einem matten Grauton.

Schon im Oktober 2020 stellte der Designer eine PlayStation 5 im Spider-Man-Look vor. Nun ist auch der passende Controller für die schicke Custom-PS5 vorhanden.

Weil es sich hierbei um eine private Initiative handelt, kann im Moment kein Exemplar des Spider-Man-Controllers gekauft werden. Falls jedoch ausreichend Fans ihr Interesse bekunden, könnten sich die Macher für eine begrenzte Stückzahl entscheiden. Dadurch würde die hohe Qualität und die Besonderheit gewährleistet werden. Wer diesbezüglich auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte die Instagram-Profile von Spinelli und Bertagnoli verfolgen.

Das Ergebnis im Trailer

Für dieses Design hat sich Spinelli mit dem Künstler Enrico Bertagnoli und dem Team von LetsGoDigital zusammengetan. Um den Custom-Controller bestmöglich zur Geltung zu bringen, haben sie gemeinsam einen professionellen Trailer erstellt. Überzeugt euch jetzt selbst vom Ergebnis:

Quelle: LetsGoDigital

