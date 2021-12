After the Fall: Der Launch-Trailer zum VR-Shooter & Details zur Frontrunner-Season

After the Fall:

In dieser Woche erscheint der VR-Shooter "After the Fall" für die PlayStation 4 beziehungsweise PlayStation VR. Passend dazu steht ab sofort auch der offizielle Launch-Trailer bereit - zusammen mit Details zur ersten Season des Shooters.

"After the Fall" erscheint für PlayStation VR.

Am morgigen Donnerstag, den 9. Dezember 2021 wird der düstere Virtual-Reality-Shooter „After the Fall“ für die PlayStation 4 beziehungsweise PlayStation VR veröffentlicht.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release und die Gefechte in einer eisigen Welt, stellten die verantwortlichen Entwickler von Vertigo Games heute den offiziellen Launch-Trailer zu „After the Fall“ bereit. In dem VR-Shooter landen bis zu 32 Spieler in einer Lobby und machen sich anschließend daran, sich zu Vierer-Teams zusammenzuschließen und die Überreste des postapokalyptischen Los Angeles zu erkunden.

Langfristige Unterstützung versprochen

Eigenen Angaben zufolge möchten die Entwickler von Vertigo Games „After the Fall“ über einen langen Zeitraum unterstützen. Den Anfang macht die „Frontrunner“ genannte Season, die allen Käufern der Launch-Edition ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt wird und verschiedene neue Inhalte umfasst.

Weitere Meldungen zu After the Fall:

Im Rahmen der „Frontrunner“-Season darf sich die Community unter anderem auf vier zusätzliche Karten freuen, unter denen sich beispielsweise der „Hollywood Boulevard“-Harvest-Run und die „Warehouse“ genannte PvP-Arena befinden. Auch neue Spiel-Modi, Waffen, Features und weitere Inhalte, über die die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt sprechen möchten, werden geboten.

Weitere Meldungen zu After the Fall.