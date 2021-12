Forspoken: Dauer der PlayStation 5-Exklusivität nochmal bestätigt

Im Rahmen der diesjährigen Game Awards feierte ein neuer Trailer des kommenden Action-Rollenspiel „Forspoken“ seine Premiere. Dieser stellte uns mit Tanta Parv nicht nur eine neue Figur vor, sondern enthüllte ebenfalls den Veröffentlichungstermin des Titels. Nun wurde erneut bestätigt (via PlayStation Universe), wie lange das Game auf Konsolen exklusiv für PlayStation 5 verfügbar sein wird.

Forspoken: So lange ist der Titel auf Konsolen PS5-exklusiv

Nachdem die Exklusivität des Spiels bereits in einem Trailer enthüllt wurde, der Szenen aus kommenden PS5-Titeln zeigt, wurde diese Information nun mit einem frisch veröffentlichten Marketingmaterial nochmal bestätigt. Darauf ist die physische Version des Spiels inklusive des Cover-Arts und des Release-Termins zu sehen. Im Kleingedruckten unten auf dem Bild steht derweil der entscheidende Satz: „Die Konsolenexklusivität endet 2 Jahre nach dem Erscheinungsdatum.“

„Forspoken“ wird somit bis einschließlich den 24. Mai 2024 auf Konsolen ausschließlich für PlayStation 5 verfügbar sein. Danach könnte Square Enix das Action-RPG ebenso auf andere Systeme bringen. Ob der Titel auch für weitere Plattformen veröffentlicht werden wird, etwa Xbox Series-Konsolen, ist gegenwärtig jedoch noch nicht bekannt.

Die Story des Spiels dreht sich um eine junge Frau namens Frey Holland, die von Ella Balinska („3 Engel für Charlie (2019)“) gespielt wird. Sie findet sich plötzlich in einer ihr fremden Welt, dem Land Athia, wieder und muss fortan herausfinden, wie sie an diesem seltsamen Ort überleben kann. Zum Glück ist die junge Heldin nicht ganz wehrlos, denn mit einem magischen Armreif kann sie sich gegen die Gefahren in dieser Welt behaupten.

„Forspoken“ erscheint am 24. Mai 2022 auf Konsolen exklusiv für die PlayStation 5. Darüber hinaus wird der Titel am selben Tag ebenfalls für den PC veröffentlicht.

