Forspoken: Square Enix nennt den Erscheinungstermin – Neuer Trailer stellt Tanta Parv vor

In der heutigen Nacht bekam Square Enix' neuestes Action-Rollenspiel "Forspoken" sowohl einen offiziellen Erscheinungstermin als auch einen neuen Trailer spendiert, der uns die Gegenspielerin Tanta Parv erstmals in Aktion zeigt.

Square Enix und Luminous Productions haben einen offiziellen Erscheinungstermin zu dem kommenden Action-Rollenspiel „Forspoken“ bekanntgegeben. Demnach werden PlayStation 5- sowie PC-Spieler ab dem 24. Mai 2022 in den Genuss des neuesten Abenteuers des Entwicklerstudios hinter „Final Fantasy XV“ kommen können.

Das Verderben und eine böse Zauberin

In „Forspoken“ werden die Spieler in der Rolle von Frey Holland in die mysteriösen Lande von Athia reisen, die von dem bevorstehenden Verderben namens „Break“ heimgesucht werden. Dabei handelt es sich um ein verheerendes Miasma, das alles korrumpiert, das es berührt. Lediglich Frey hat auf mysteriöse Art und Weise dem Miasma widerstanden und bietet den letzten verbliebenen Bewohnern des Landes einen Hoffnungsschimmer.

Mit magischen Parkour-Fähigkeiten wird sie sich durch die Welt bewegen und ihre Zauber auch im Kampf einsetzen, um die Bestien zu bezwingen, die sich ihr auf der Reise in den Weg stellen. In dem neuesten Trailer kann man unter anderem die Breakzombies und den Jabberwock sehen, die Frey einige Probleme bereiten. Des Weiteren kann man auch einen ersten Blick auf die böse Zauberin, Tanta Prav, werfen, die von Pollyanna McIntosh dargestellt wird. Die Schauspielerin kennt man bereits aus der erfolgreichen Actionserie „The Walking Dead“, in der sie in der Rolle der Jadis Stokes zu sehen war.

Mehr zum Thema: Forspoken – Viele Magietypen ermöglichen einen individuellen Spielstil

„Es war wild, Tanta Prav zu spielen und ich freue mich darauf, dass die Spieler sie kennenlernen und sie erleben, wie es Frey tut: ein unbarmherziges, erbarmungsloses Powerhouse voller Geheimnisse. Ich denke, dass sie beweisen wird, ein rücksichtsloser Gegner für Spieler zu sein, wenn sie Frey auf ihrer Reise durch die Lande von Athia begleiten“, sagte McIntosh zu ihrer Rolle.

Um einen weiteren Eindruck von „Forspoken“ zu erhalten, kann man sich den neuesten Trailer und einige Screenshots anschauen. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse auch in unserer Themenübersicht entdecken.

Weitere Meldungen zu Forspoken.