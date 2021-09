Forspoken: Weitere Charaktere vorgestellt – Amy Hennig als Co-Autorin bestätigt

Am gestrigen Donnerstag Abend bedachte uns Square Enix nicht nur mit einem neuen Trailer zum vielversprechenden Rollenspiel "Forspoken". Darüber hinaus wurden frische Details zu den enthaltenen Charakteren und den kreativen Köpfen, die an "Forspoken" arbeiten, bestätigt.

"Forspoken" erscheint 2022.

Auch das Rollenspiel „Forspoken“, das aktuell bei Square Enix‘ Studio Luminous Productions entsteht, gehörte zu den Titeln, die im Rahmen des gestrigen PS5-Games-Showcase präsentiert wurden.

Ergänzend zur Veröffentlichung eines neuen Trailers gingen die Verantwortlichen von Square Enix auf die kreativen Köpfe hinter dem vielversprechenden Abenteuer ein. Beispielsweise wurde bestätigt, dass Bear McCreary als Komponist für den Soundtrack verantwortlich sein wird. In der Vergangenheit arbeitete McCreary bereits als Komponist an „God of War“ aus dem Jahr 2018 oder der TV-Serie zu „The Walking Dead“. Darüber wird auch der Soundtrack von „God of War: Ragnarök“ aus der Feder von McCreary stammen.

Amy Hennig an der Geschichte beteiligt

Neben McCreary wird Garry Schyman, der sich vor allem durch sein Mitwirken an der Vertonung von „BioShock“ einen Namen machte, am Soundtrack von „Forspoken“ arbeiten. Mit einem Blick auf die Autoren, die für die Geschichte des Rollenspiels verantwortlich zeichnen werden, wird ergänzt, dass euch Gary Whitta („Rogue One: A Star Wars Story“), Amy Hennig („Uncharted“-Reihe), Allison Rymer und Todd Stashwick eine spannende Geschichte liefern werden.

Wie bereits angekündigt wurde, wird Ella Balinska in die Rolle der Protagonistin Frey schlüpfen. Im Zuge der gestrigen Präsentation bestätigte Square Enix weitere Charaktere von „Forspoken“ – darunter Frey Begleiter Cuff.

Jonathan Cake spielt Freys Begleiter „Cuff“. Cuff ist ein magischer, lebendiger Armreif unbekannter Herkunft, der Frey hilft, sich in der weitläufigen Landschaft von Athia zurechtzufinden.

Janina Gavankar spielt Tanta Sila, die stärkste und schreckenerregendste Tanta in Athia. Einst beschützte Tanta Sila Athia mit ihrer unvergleichlichen Kampfkraft, doch nun ist sie eine diktatorische Despotin im Wahn der Macht.

Keala Settle spielt Johedy, den abgebrühten Archivar, der Frey während ihrer Reise durch Athia ein wenig Führung gibt.

Monica Barbaro spielt Auden, eine freundliche und aufgeschlossene junge Frau, die die Bedürfnisse anderer vor ihre eigenen stellt. Sie akzeptiert Frey sehr schnell in Athia und sieht mehr in ihr, als Frey selbst sehen kann.

„Forspoken“ erscheint 2022 für die PS5.

