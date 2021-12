Circuit Superstars: Anfang 2022 – Das Rennspiel hat einen PS4-Termin

Nach dem Release für den PC, die Xbox One und die Switch bekam das Rennspiel "Circuit Superstars" nun auch einen Releasetermin für die PlayStation 4 spendiert. Los geht es Anfang des kommenden Jahres.

Für den PC, die Xbox One und Nintendos Switch ist das Rennspiel „Circuit Superstars“ bereits erhältlich. Lediglich Besitzer einer PlayStation 4 schauten bisher in die Röhre.

Allzu lange werden sich Spieler auf Sonys Konsole allerdings nicht mehr gedulden müssen. Wie Square Enix heute bekannt gab, wird „Circuit Superstars“ ab dem 27. Januar 2022 und somit Anfang des kommenden Jahres für die PlayStation 4 erhältlich sein. Da „Circuit Superstars“ Gebrauch vom Crossplay-Feature macht, könnt ihr auch auf der PS4 gegen Spieler beziehungsweise Spielerinnen auf dem PC, der Switch und der Xbox One antreten.

Anpassbare Fahrzeuge, abwechslungsreiche Rennstrecken und mehr

„Circuit Superstars“ feiert laut offiziellen Angaben Generationen an vielseitigem Motorsport und konzentriert dabei auf den Fahrspaß und eine akkurate Steuerung, um den Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit zu bieten, an ihrer perfekten Runde zu feilen. Hinzukommen zwölf anpassbare Fahrzeuge und 19 abwechslungsreiche Strecken.

Weitere Meldungen zu Circuit Superstars:

„Es gibt jede Menge anpassbare Looks für Fahrer und Fahrzeuge, und durch Aufleveln werden Helme und Siegesfeiern freigeschaltet. Bei Rallycross, Open Wheel-Einsitzer, Trucks, GT-Rennen und allerlei mehr findet garantiert jeder seine liebste Motorsport-Disziplin – und in naher Zukunft stehen noch mehr kostenlose Inhalte an“, so die offizielle Beschreibung weiter.

