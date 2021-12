Bungie: Nach schweren Vorwürfen – Personalleiterin Gayle d’Hondt tritt zurück

Vor rund einer Woche wurden in einem Bericht von IGN schwere Vorwürfe gegen die Arbeitsplatzkultur bei Bungie erhoben. Als Konsequenz aus dem Ganzen entschloss sich die bisherige Personalleiterin Gayle d'Hondt dazu, ihren Posten zu räumen.

Nachdem in den vergangenen Monaten vor allem Activision Blizzard ins Kreuzfeuer der Kritik geriet, veröffentlichte IGN in der vergangenen Woche einen ausführlichen Bericht, in dem die Arbeitsplatzkultur bei Bungie massiv kritisiert wurde.

In dem besagten Bericht wurden schwerwiegende Vorwürfe bezüglich der Arbeitsbelastung und derEinstellungspraktiken bei Bungie erhoben. Aktuellen Berichten zufolge entschloss sich Gayle d’Hondt, die Personalleiterin von Bungie, aufgrund der Vorwürfe dazu, ihren Posten zu räumen. Dies geht aus einer internen E-Mail an die Belegschaft hervor, die den englischsprachigen Kollegen von Kotaku vorliegt und in der die Mitarbeiter über den Abgang von Gayle d’Hondt informiert werden.

Mitarbeiter klagen über Sexismus und Rassismus

In der E-Mail erklärte Gayle d’Hondt, die seit 2007 bei Bungie tätig war, dass die Probleme, die die Belegschaft von Bungie plagen, nur mit einem Team überwunden werden können, das zum größten Teil aus Menschen besteht, die „neu bei Bungie sind“. Im weiteren Verlauf der E-Mail räumte d’Hondt ein, dass sie bei Bungie selbst Opfer eines nicht näher genannten Missbrauchs durch eine Führungskraft wurde. Hier soll Bungie jedoch entsprechend reagiert und den besagten Mitarbeiter entlassen haben.

Im Bericht von IGN wurden vor allem die Crunch-Phasen in Bungies Narrative-Team hervorgehoben. Darüber hinaus soll es immer wieder zu Fällen von Sexismus, Rassismus und Beschimpfungen gekommen sein, die auf eine Gruppe von Managern zurückzuführen waren, denen in mehreren Fällen strukturelles Versagen und der Missbrauch ihrer Führungspositionen vorgeworfen wird.

Eine offizielle Stellungnahme zu den Entwicklungen der vergangenen Tage beziehungsweise den im Bericht von IGN formulierten Vorwürfen steht noch aus. Sollten sich die Verantwortlichen von Bungie dazu durchringen, Stellung zu beziehen und über die Vorwürfe zu sprechen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Kotaku

