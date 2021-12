Battlefield 2042: Tsunamis, Erdbeben und mehr aufgrund von Zeitmangel gestrichen?

Im vergangenen Monat erschien mit „Battlefield 2042“ der neueste Shooter aus dem Hause DICE für die Konsolen und den PC. Leider zeichnete sich schnell ab, dass der Multiplayer-Shooter zum Launch mit diversen technischen und spielerischen Problemen zu kämpfen hatte.

Während die Entwickler von DICE damit beschäftigt sind, die Unzulänglichkeiten mit entsprechenden Updates aus der Welt zu schaffen, meldete sich der für gewöhnlich gut informierte Insider Tom Henderson zu Wort und führte die Probleme auf eine zum Teil chaotische Entwicklung zurück. Wie Henderson in einem aktuellen Tweet ausführte, führte die unrunde Entwicklung auch dazu, dass nicht alle geplanten Features umgesetzt werden konnten.

Demnach wurde im Sommer des vergangenen Jahres eine Version von „Battlefield 2042“ präsentiert, die neben den Tornados noch weitere Features dieser Art zeigte – darunter Erdbeben, Vulkanausbrüche oder eindrucksvolle Tsunamis. Laut Henderson mussten diese Features jedoch aus Zeitgründen beziehungsweise Zeitmangel entfernt werden. „Das Spiel benötigte einfach noch ein Jahr“, so Henderson weiter. Da eine offizielle Bestätigung seitens DICE noch aussteht, ist unklar, ob diese Features möglicherweise mit einem späteren Update nachgereicht werden könnten.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042:

Erst am Wochenende erreichten uns weitere Gerüchte, in denen die Rede davon war, dass die Arbeiten an „Battlefield 2042“ auch weiterhin nicht rund laufen. Eigenen Angaben zufolge stieß der Dataminer „Temporyal“ im Quellcode des Multiplayer-Shooters nämlich auf den Hinweis, dass die erste Season noch etwas länger als gedacht auf sich warten lässt und erst im März des kommenden Jahres an den Start gebracht wird.

Gleichzeitig war die Rede von einer neuen Map, die euch nach British Columbia verfrachten wird. Alle weiteren unbestätigten Aussagen des Dataminers haben wir hier für euch zusammengefasst. Sollten sich die Entwickler von DICE zu den Gerüchten um die erste Season und die neue Map äußern, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

A summer 2020 presentation of #Battlefield2042 contained earthquakes, fire tornadoes, tsunamis, and volcano eruptions – But due to lack of time, they needed to just focus on the twister.

The game needed another year, man. pic.twitter.com/0G0WPwUW3U

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 19, 2021