Battlefield 2042: PS5-Spieler dürfen sich vorübergehend in 64-Spieler-Matches stürzen

Im All Out Warfare-Modus von „Battlefield 2042“ dürfen die PS5-, Xbox Series- und PC-Spieler ab sofort an 64-Spieler-Partien teilnehmen. Somit wird eine klassischere Spielerfahrung geliefert, wie ihr es aus den vorherigen Ablegern der Shooter-Reihe kennt. Es kommen hier kompaktere Map-Varianten zum Einsatz, die bislang nur auf der PS4 und der Xbox One spielbar waren.

Der Haken dabei: Die traditionellen 32v32-Matches werden lediglich für begrenzte Zeit angeboten. Früher oder später müsst ihr also wieder auf die weiträumigen 128-Spieler-Runden umsteigen.

Wie lange genau die neue Playlist verfügbar sein wird, ist aktuell nicht bekannt. Falls diese bei den Spielern gut ankommt, könnte sich EA aber für eine Verlängerung entscheiden. Außerdem könnte diese Playlist in regelmäßigen Abständen angeboten werden. PC-Spieler freuen sich bereits über eine stabilere Performance.

Rush-Playlist bleibt über die Feiertage

Des Weiteren haben die Verantwortlichen bekanntgegeben, dass die Rush-Playlist für „Battlefield Portal“ über die Feiertage bestehen bleibt. Nach wie vor erfreut sich der altbekannte Spielmodus großer Beliebtheit. Einige Spieler fordern sogar, dass diese Playlist dauerhaft verfügbar ist.

Related Posts

„Battlefield 2042“ ist seit dem 19. November für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC verfügbar. Seit dem Release hat der Online-Shooter bereits mehrere Patches erhalten, die zu einer deutlich höheren Qualität geführt haben. Im neuen Jahr dürfen sich die Spieler zusätzlich über die neue Map „Exposure“ freuen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042.