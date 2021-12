The Wolf Among Us 2: Weitere Informationen folgen Anfang 2022

The Wolf Among Us 2:

Derzeit wird bei Telltale Games bekanntermaßen an "The Wolf Among Us 2" gearbeitet. Wie das Studio in einem Tweet zum Jahresabschluss bekannt gab, werden wir Anfang 2022 mit weiteren Details zum Nachfolger bedacht.

"The Wolf Among Us 2" befindet sich bei Telltale Games in Entwicklung.

Aktuell wird bei Telltale Games an mehreren neuen Projekten gearbeitet. Darunter dem Adventure „The Wolf Among Us 2“, zu dem es Anfang des kommenden Jahres weitere Details genannt werden.

Dies bestätigte Telltale Games in einer aktuellen Mitteilung zum Abschluss des Jahres 2021. „Wir sind so gespannt auf das, was als nächstes kommt! Wir haben die Partnerschaft mit Deck Nine Games für The Expanse: A Telltale Series angekündigt und werden in der nächsten Ausgabe der Game Informer noch mehr über unsere Spiele und das Studio zu berichten haben“, so das Statement. „Dann freut euch auf Anfang des nächsten Jahres, wenn wir bei The Wolf Among Us 2 tiefer in die Dinge einsteigen können.“

Nachfolger seit 2019 in Arbeit

Allzu viele Details zu „The Wolf Among Us 2“ ließen sich die Verantwortlichen von Telltale Games bisher nicht entlocken. Stattdessen wurde lediglich bestätigt, dass wir es hier mit einer kompletten Neuentwicklung zu tun haben, bei der alle Assets aus dem ersten Teil verworfen wurden.

Darüber hinaus wiesen die Entwickler von Telltale Games im Rahmen der The Game Awards 2020 darauf hin, dass „The Wolf Among Us 2“ noch einen weiten Weg vor sich hat. Weitere Details zum aktuellen Entwicklungsstand dürften im Laufe der kommenden Monate folgen. Diese findet ihr zeitnah natürlich auch bei uns.

END OF 2021 UPDATE: It's been a busy year and things are only going to get more exciting from here. Thanks for being with us on this adventure so far – and we can't wait for what's next. Have a happy, healthy rest of the holiday season and see all you folks in 2022! pic.twitter.com/D7vzArpfBN — Telltale Games (@telltalegames) December 21, 2021

