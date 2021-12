The World Ends With You: Wird die Reihe fortgesetzt? Das sagen die Entwickler

The World Ends With You:

Wie Square Enix kürzlich einräumte, verkaufte sich das Rollenspiel "NEO: The World Ends With You" bisher unter den Erwartungen. Doch wie stehen eigentlich die Chancen, dass die Reihe auf kurz oder lang fortsetzt wird?

Im Sommer veröffentlichte Square Enix mit „NEO: The World Ends With You“ den offiziellen Nachfolger zum Nintendo DS-Überraschungshit aus dem Jahr 2007.

Auch wenn „NEO: The World Ends With You“ sowohl von den Spielern als auch den Kritikern sehr positiv aufgenommen wurde, verkaufte sich der Nachfolger in den ersten Monaten nach dem Release unter den Erwartungen. Dies räumte Square Enix im vergangenen Monat ein. Doch wie stehen eigentlich die Chancen auf einen weiteren „The World Ends With You“-Titel? Dieser Frage stellten sich die kreativen Köpfe hinter dem Rollenspiel in einem aktuellen Interview.

Square Enix hat das Feedback der Spieler im Blick

Produzent Tomohiko Hirano kommentierte die Frage nach einem weiteren Titel wie folgt: „Um ehrlich zu sein, wir haben keine aktuellen Pläne für den nächsten Teil. Es gibt jedoch immer noch viele Bereiche in der Stadt Shibuya, die wir in beiden Titeln nicht nachbilden konnten, also möchte ein Teil von mir dies in irgendeiner Form verwirklichen. Bitte teilen Sie weiterhin Ihre Leidenschaft und Liebe zum Spiel – vielleicht lässt uns unser Unternehmen dann eine Fortsetzung machen.“

Serien-Director Tatsuya Kando ergänzte: „Ich habe das Gefühl, vorerst das getan zu haben, was ich konnte – NEO erwies sich als ein Spiel, das ich mit vierzehn Jahren an Gedanken und Emotionen vollgepackt habe. Daher habe ich das Gefühl, alles gegeben zu haben. Ich werde mir weiterhin das Feedback der Fans ansehen, um zu sehen, wie sie das Spiel wahrgenommen haben, und von dort aus sehen, was der beste Weg nach vorne sein könnte.“

Vorerst sollten wir also nicht mit der Ankündigung eines Nachfolgers rechnen.

