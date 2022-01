Babylon’s Fall: Erkundung, Bosskämpfe und mehr im neuen Trailer

Mit „Babylon’s Fall“ steht der neueste Action-Titel der „Bayonetta“- und „NieR: Automata“-Macher von Platinum Games in den Startlöchern. Um euch die Wartezeit bis zum zum finalen Release ein wenig zu versüßen, stellte das japanische Studio einen frischen Trailer bereit.

Dieser ermöglicht euch einen weiteren Blick auf „Babylon’s Fall“ und zeigt Elemente wie die Erkundung der Spielwelt oder den Kampf gegen einen Boss. „Babylon’s Fall“ wird ab dem 3. März 2022 für den PC, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich sein und euch vor die Aufgabe stellen, den namensgebenden Turm von Babel zu erkunden – wahlweise alleine oder kooperativ mit bis zu drei Freunden beziehungsweise Freundinnen.

Sagenhafte Schätze warten auf Abenteurer

In „Babylon’s Fall“ schlüpft ihr in die Rolle eines Wächters und kämpft euch einen Weg durch die zahlreichen Ebenen des Turms von Babel. Dabei stoßt ihr natürlich auf allerlei Gefahren, Monster und mächtige Bosse. Darüber hinaus werdet ihr in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit wertvollen Schätzen und neuer Ausrüstung belohnt.

In „Babylon’s Fall“ greift ihr im Kampf nicht nur auf unterschiedliche Fähigkeiten zurück. Gleichzeitig wird euch die Möglichkeit geboten, bis zu vier Waffen gleichzeitig auszurüsten und zwischen diesen zu wechseln. Durch dieses Feature sollt ihr in die Lage versetzt werden, individuelle Charakter-Builds zu erschaffen, um im Kampf die Oberhand zu behalten.

